Супермодель 90-х Клаудія Шиффер з'явилася на публіці в квітковій сукні з глибоким вирізом

51-річна найуспішніша модель 90-х та посол доброї волі ЮНІСЕФ від Великої Британії Клаудія Шиффер прибула в Лондон на прем'єру фільму "Тиха ніч". Білявка спричинила справжній фурор своєю появою в квітковій сукні з глибоким вирізом у зоні декольте.

Німецька супермодель Клаудія Шиффер, яка виборола своє місце у фешн-індустрії та ввійшла до числа найуспішніших моделей світу не перестає дивувати фанатів своїми модельними даними. У своєму віці довгонога білявка може похизуватися стрункою фігурою та розкішним виглядом.

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Шиффер є рекордсменкою серед моделей за кількістю фотографій на обкладинках журналів, що зафіксовано "Книгою рекордів Гіннеса". На 2015 рік вона з'явилася на обкладинках глянців понад тисячу разів.

Останні 30 років Клаудія не лише не сходить з модних глянців, але й дивує публіку ідеальними формами. Параметри знаменитості досі близькі до модельних стандартів "90-60-90".

На червоній доріжці модель з’явилася у квітковій сукні на бретельках з глибоким декольте від бренду Richard Quinn. Клаудія одягнула під сукню чорні колготки та класичні туфлі-човники на підборах. Її ефектний вихід доповнив мінімалістичний клатч, легкий макіяж та випрямлене волосся.



Ефектний вихід Клаудії Шиффер / Фото з Getty Images



Ефектний вихід Клаудії Шиффер / Фото з Getty Images