Креативна студія MSCHF, яка раніше створила "кросівки Ісуса" Nike Air Max 97, у підошву яких залили воду зі священної ріки Йордан, вдалася до нової витівки. Тепер MSCHF взялися виготовляти взуття, що повторює дизайн Birkenstock Arizona.

Дизайнери вирішили деконструювати біркенштоки не з німецьких матеріалів, а зі знаменитих сумок Birkin від Hermès. Взуття складається з оригінальної підошви Birkenstock та зшитих ремінців з розрізаних сумок Birkin.

Вам це буде цікаво Модне взуття весна-літо 2021: стильні варіанти, які сподобаються всім

Що таке біркенштоки?

Біркенштоки – це літнє взуття, що носить свою назву від німецького взуттєвого бренду Birkenstock. Саме ця компанія почала виробляти комфортні шльопанці з анатомічно правильною формою підошви. Потім все подібне взуття почали називати біркенштоками.

Креативна студія MSCHF розрізає знамениті сумки та робить з них сланці. Взуття робиться під замовлення і доступне поки є запаси сумок. Вартість біркенштоків складаж від 34 000 $ до 76 000 $, в залежності від матеріалу і розміру стопи клієнта.



Біркенштоки з сумки Birkin / Фото з інстаграму

MSCHF купили тільки 4 сумки Birkin для сировини (загальною вартістю близько 122 500 $), а три пари вже продані.

Сумки Birkin – це як культурний мем, символ багатства. Перетворюючи його в дійсно доступний об'єкт ми хотіли змусити людей засумніватися в цьому символізмі,

– зазначив один із креативних директорів MSCHF.

На вибір доступні чотири забарвлення з різних типів шкіри. Кожна пара декорована кастомними позолоченими застібками і брендингом на внутрішній стороні. Крім силуету шльопанці перейняли від оригінальної моделі ортопедичну стельку і внутрішню обробку із замші.

Щоб побачити, як виготовляються біркенштоки з розрізаної сумки Birkin від Hermès, гортайте праворуч

Що відомо про легендарну сумку Birkin від Hermès?

Зручна сумка зі шкіри з двома короткими ручками і дорогоцінною фурнітурою названа в честь Джейн Біркін – актриси та музи Сержа Генсбура. У 1983 році в літаку, що летів з Парижа до Лондона, сусідом Біркін випадково опинився голова правління Hermès Жан-Луї Дюма, якому вона поскаржилася, що ніяк не може знайти собі зручну і красиву сумку для подорожей.

За легендою, ескіз сумки Birkin Джейн миттєво накинула прямо на гігієнічному пакеті в літаку. Через кілька місяців Дюма вислав Біркін додому готовий виріб з проханням дати їй своє ім'я. Згодом на цю сумку чекало феноменальне визнання.

Щоб придбати сумку треба записатися у спеціальну чергу, а на її появу чекають навіть роками. Сумка Birkin вважається величезним елементом розкоші, адже її ціна може досягати до сотень тисяч доларів. Найдорожча сумка коштує 380 тисяч доларів.