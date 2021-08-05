Ця сумка зробить будь-який образ трендовим: стильні фотоприклади

Минулого сезону клатч-хмара від Bottega Veneta потрапив у вішлисти всіх модниць. Тенденцію цих оригінальних моделей підхопили й інші бренди та втілили у цьогорічних колекціях весна-літо.

Стильний об’ємний клатч здатен додати оригінальності будь-якому образу. Саме тому стритстайл зірки так яскраво демонструють новий аксесуар у своїх інстаграм-звітах.

Цікаво 7 ненудних чорних суконь: як цікаво носити класичний колір

Чому варто придбати клатч-хмара

Це містка та оригінальна модель, яку можна знайти у різних кольорах. Вона слугує чудовою заміною шопера, адже в неї можна покласти все, що завгодно. Донателла Версаче навіть створила спеціальні сумки для ділових зустрічей, у які можна вмістити мініноутбук.

Яскравий дизайн цього аксесуару доповнить будь-який образ. Трендові сумки можна знайти як у відомих модних домах, так і на полицях мас-маркету. Амбасадорами об'ємного клатча цього сезону можна вважати бренд Miu Miu, який випустив колекцію різноколірних моделей, Bottega Veneta, які додали в'язані сумки та анімалістичний принт, Givenchy та Fendi.

З чим носити трендові сумки

Нові колекції одягу та взуття, модні віяння у вбранні та аксесуарах – стежити за новинками фешн-індустрії зручно, відпочиваючи біля електрокаміна Dimplex. Обирайте свій електрокамінщоб бути в тренді.

Клатч-хмара підійде як до ділового стилю, так і додасть родзинки розслабленим літнім сукням та костюмам. Інстаграм-інфлюенсерки за допомогою цього аксесуару змогли втілити свої найстильніші образи. Яскрава сумка також чудово доповнить вбрання у стилі колорблокінг.

Леоні Ганне ретельно підготувалась до літнього сезону та придбала не одну модель. Вона красується на світлинах із рожевою, бежевою, жовтою та оранжевою сумками.

Валентина Ферраньї взяла зі собою на вечірку стильний клатч жовтого кольору, який поєднала із сукнею ніжного рожевого кольору.

Стилістка Янка Поліані теж не оминула літній тренд на об'ємні клатчі. Вона віддала перевагу моделі з анімалістичним принтом, стильній зеленій та червоній торбинці від Bottega Veneta.



