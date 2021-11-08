За місяць до своєї смерті, у червні 2011 року Емі Вайнгауз виступала на концерті у Белграді у чорній мінісукні із салатовими смужками.

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На аукціоні плаття оцінили у 243 тисячі доларів (понад 6 мільйонів гривень), що у 16 разів перевищує її початкову ціну.



Сукня з останнього виступу Емі Вайнгауз / Фото з Getty Images



Cукню продали за 243 тисячі доларів / Фото з інстаграму

У фанатів співачки спогади з цього концерту не найкращі. У мережі пишуть, що британка вийшла на сцену п’яною та навіть не усвідомлювала, де вона виступає, вітаючи то Нью-Йорк, то Стамбул. Очевидці розповідали, що Емі часто спотикалася та забувала слова.

20 тисяч прихильників освистали співачку і вона покинула сцену, а сербські ЗМІ згодом писали, що це "був найгірший концерт в історії Белграду".

Останній виступ Емі Вайнгауз у Белграді: дивіться відео

Ця сукня не єдина річ, яку продали на аукціоні. З молотка також пішла червона шкіряна сумка Moschino у формі серця, яку Вайнгаус взяла на церемонію вручення премії Brit Awards 2007 року. Вона була продана за 5 мільйонів гривень, що в 13 разів перевищила аукціонну ціну.



Емі Вайнгауз на премії Brit Awards 2007 / Фото з Getty Images

Сукню від Dolce & Gabbana продали за 3 мільйони гривень, що в 30 перевищило орієнтовну ціну.

Чорний комбінезон Temperley London, який Емі Вайнгауз одягнула на виступ святкуванні 90-річчя Нельсона Мандели продали також за 3 мільйони гривень.

На торгах продавали речі з її маєтку. За 800 предметів вторгували понад 4 мільйони доларів. Усі виручені кошти підуть у фонд, який створили її батьки для допомоги молодим людям із проблемами залежності.

Розпродану колекцію відправлять ​​до Лондона на виставку Amy: Beyond The Stage у музей дизайну. Після цього товари будуть відправлені переможцям торгів.