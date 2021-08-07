Сукні принцеси Діани досі в тренді: 7 літніх моделей у фото

Леді Діана за свою сміливість отримала звання "народної принцеси". Її стиль далеко виходив за рамки традиційних уявлень про королівських персон.

Вона зуміла закохати мільйони у свої образи та знайти прихильників у кожному куточку світу. Напевне немає людей, які б не захоплювались вбранням Її Величністю.

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7 літніх суконь принцеси Діани, які досі актуальні

У часи фаст-фешн знайти річ, яка буде модною кілька сезонів, дуже складно. Любов принцеси Діани до сміливих кольорів, яскравих принтів та незвичайних форм зробили її іконою стилю, а оригінальні вбрання досі залишаються актуальними. Які ж сукні обирала принцеса – розповідаємо далі.

Чорний мінімалізм

Пластикові ланцюги стали однозначним трендом минулого літа, який досі продовжують втілювати модниці. Принцеса Діана носила такі аксесуари ще до того, як це стало вибуховою новинкою. На одну з урочистих подій вона одягала вишукану чорну сукню на запах, де замість звичних шлейок були бежеві ланцюгові плетення.



Стильне чорне вбрання принцеси Діани / Фото Getty Images

Квіткові принти

Принцеса Уельська полюбляла привертати увагу яскравими вбраннями та не боялась сміливих експериментів. Одного разу вона постала перед папараці у квітчастій синій сукні. Пелюстки на принті ніби цитують сучасні тенденції та демонструють рожеві, бузкові, жовті та голубі барви. Крій такого вбрання теж був би актуальним для цього літнього сезону, адже він має стильні драпірування на талії та акцент на рукавах.



Квітчаста сукня з модними кольорами / Фото Getty Images

Золоті деталі

Важливо дотримувати вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Плісирування, акцент на великих ґудзиках та слінгбеки – ці деталі чудово описують тренди літа 2021 та вбрання принцеси Уельської. Здається, ніби сучасні дизайнери надихались саме її образом під час створення нових колекцій.



Біла мінімалістична сукня із золотими деталями / Фото Getty Images

Класичний горошок

Цей образ – втілення розкоші та елегантності. Здається, він буде актуальним ще не один десяток років. Смілива сукня в горошок стає відбиванням сучасних тенденцій. Вона має все: і актуальний крій, і V-подібний виріз, і акцент на лінії плеча. А чудово підібрані аксесуари додають образу родзинки.



Сукня у червоний горошок для особливої події / Фото Getty Images

Сонячний жовтий

Втілення ніжності у класиці – так можна описати цю сукню. Вона дуже пасує принцесі, адже підкреслює її тендітні риси. Жовта шифонова модель стала б ідеальним літнім вбрання для сезону 2021. Леді Діана довершила образ за допомогою ремінця та білого мінімалістичного клатча.



Романтична жовта сукня / Фото Getty Images

Стильні ромашки

Принцеса Уельська не приховувала свою любов до квітчастих принтів. Ніжні ромашки розцвіли на її синій сукні, яка нагадує сучасний модний прийом – печворк. Тренд на контрастні переходи чітко прочитується в образі Леді Діани.



Ромашки на сукні принцеси Діани / Фото Getty Images

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Яскравий синій

Якби Принцеса Діана мала інстаграм-сторінку, її точно можна було б називати фешн-інфлюенсеркою. А яскрава синя сукня з V-подібним вирізом стала б вибуховим трендом 2021. Пишні рукави ніби перекочували з гардероба принцеси на подіум сучасних дизайнерів. Акценти на лінії плеча та стильне збирання тканини актуальні у цьому сезоні.



Яскрава сукня принцеси Діани / Фото Getty Images