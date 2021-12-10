В Україні є єдиний офіційний бутик ювелірного бренду Bvlgari в ТЦ "Мандарин плаза". Нещодавно його оновили, а на відкриття закликали українських селебретіз. На заході з’явилися співачка Санта Дімопулос, модель Анна Андрес, Наталія Гоцій та світська левиця Алла Барановська.

Дивіться також Ельза Госк повертає моду на сріблястий пуховик: святкові кадри у ялинках

У своєму дописі в інстаграмі Санта зазначила, що є палкою прихильницею бренду BVLGARI. Своїм читачам вона порадила відвідати ретроспективну експозицію архівних прикрас Serpenti Metamorphosis.

Образ Санти Дімопулос

Знаменитість обрала для важливого вечора довгу велюрову сукню чорного кольору з наплічниками та тонким розрізом в зоні декольте від бренду Magda Butrym. Вбрання польської дизайнерки обирають такі моделі, як Кендалл Дженнер, Ельза Госк, Гейлі Бібер та інші.

Ніжний образ Санта доповнила класичними чорним туфлями від CHANEL та сумкою від італійського бренду Versace. Виконавиця зробила на обличчі макіяж у мідних тонах, вклала волосся в елегантні локони та довершила look різноманітними ювелірними виробами.

Вона приміряла золотисті сережки, персні та браслети, а також зробила кілька кадрів у знаменитому кольє від BVLGARI у вигляді змії.



Фантастичний аутфіт Санти Дімопулос / Фото з інстаграму



Фантастичний аутфіт Санти Дімопулос / Фото з інстаграму



Фантастичний аутфіт Санти Дімопулос / Фото з інстаграму