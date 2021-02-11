14 лютого нас чекає найромантичніше свято в році – День святого Валентина. Дівчата особливо трепетно чекають цього моменту та вже відтепер обирають вбрання, яке ідеально їм личитиме. Якщо ви ще перебуваєте в роздумах та не знаєте, що одягнути – радимо звернути увагу на сукні Леоні Ганне.

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне, за якою стежить 3 мільйони підписників, розповідає у своєму особистому профілі про тренди, ділиться своїми знаннями та надихає інших на створення буденних і святкових образів.

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Профіль Леоні Ганне – справжня скарбниця аутфітів, підгледівши які, можна створити бездоганний образ під будь-яку життєву подію. У гардеробі Леоні є багато яскравих та вдалих відтінків одягу, які вона вдало поєднує.

Білявка часто одягає об’ємні жакети рожевого та голубого кольору, штани-палаццо, блузи, шорти, спідниці та романтичні жіночі сукні. Саме на них ми зупинимо свою увагу та на прикладі відомої інфлюенсерки покажемо, в якому вбранні можна зустрічати День Валентина.

Сукні на День Валентина від Леоні Ганне

Голуба мінісукня

Обирати таку коротку сукню на бретелях варто лише у випадку, якщо ви знаєте, що йдете з коханим у якесь тепле місце. Леоні одягнула для святкової події голубу коротку сукню з бантом від Area. Дівчина залишила волосся розпущеним, зробила макіяж з акцентом на червоні губи, а образ довершила сережками у вигляді сердечок.

Біла сукня з бахромою

Для ще однієї визначної події Ганне вирішила одягнути білосніжну сукню на довгий рукав з короткою бахромою від німецького бренду Kaviar Gauche. Білявка нафарбувала повіки темними тінями, губи – бордовою помадою, а прикрасила аутфіт масивними срібними сережками.

Поєднала образ модниця з цікавою фактурною сумкою, що складається з ремінця обрамленого перлинами та сумкою зі штучного хутра, який надає ефект пухнастості.

Чорна мінісукня з воланами

Леоні продемонструвала чорну мінісукню з воланом з одним рукавом. Знаменитість вдало підібрала срібні довгі аксесуари, а своє біляве волосся вклала рівно. Інфлюенсерка зробила ніжний макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала сливовою помадою.

Трикотажна сукня

Коричнева трикотажна сукня з вирізами на рукавах – однозначний мастхев цього сезону. Цікаві фактурні сукні з вирізами на плечах та ланцюжками демонструє і Розі Гантінгтон-Вайтлі. А от Леоні зробила ставку на вирізах сукні з обох боків, а також на подовжених рукавах. Образ блогерка вдосконалила завдяки молочній сумці, золотого ланцюжка та сережок.

Сукня в горошок

Сукня у великий білий горошок перенесе вас у стиль ретро. Горохове плаття незалежно від фасону завжди буде доречне для будь-яких подій. Леоні обрала сукню довжини міді з чорною бахромою на рукавах та нижньому краю від River Island. Образ Ганне довершила туфлями на зав’язках та мінімалістичним ланцюжком на шиї.

Зелена обтисла сукня

Для святкування Дня закоханих обирайте елегантну обтислу сукню за прикладом Леоні Ганне. Вона не обов’язково повинна бути зеленою, хоча й варто зазначити, що зараз цей колір є дуже трендовим.

Для романтичного дня можете обрати сукню в червоному, чорному або рожевому кольорі та вдосконалити її за допомогою лаконічної чорної сумки та масивного золотистого кольє.

Шовкова довга сукня

На День Валентина хочеться виглядати бездоганно, а довга сукня стане вам в нагоді. Беріть приклад з Леоні, одягаючи довгу шовкову сукню у смужки з об’ємними рукавами. Доповніть її лише золотистими прикрасами, і ваш образ готовий!