Романтичні та елегантні сукні на День закоханих: черпаємо натхнення з образів Леоні Ганне
14 лютого нас чекає найромантичніше свято в році – День святого Валентина. Дівчата особливо трепетно чекають цього моменту та вже відтепер обирають вбрання, яке ідеально їм личитиме. Якщо ви ще перебуваєте в роздумах та не знаєте, що одягнути – радимо звернути увагу на сукні Леоні Ганне.
Джерело:24 канал
Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне, за якою стежить 3 мільйони підписників, розповідає у своєму особистому профілі про тренди, ділиться своїми знаннями та надихає інших на створення буденних і святкових образів.
Цікаво Образи до Дня закоханих, які носять інстаграм-інфлюенсерки: красива добірка
Профіль Леоні Ганне – справжня скарбниця аутфітів, підгледівши які, можна створити бездоганний образ під будь-яку життєву подію. У гардеробі Леоні є багато яскравих та вдалих відтінків одягу, які вона вдало поєднує.
Білявка часто одягає об’ємні жакети рожевого та голубого кольору, штани-палаццо, блузи, шорти, спідниці та романтичні жіночі сукні. Саме на них ми зупинимо свою увагу та на прикладі відомої інфлюенсерки покажемо, в якому вбранні можна зустрічати День Валентина.
Сукні на День Валентина від Леоні Ганне
- Голуба мінісукня
Обирати таку коротку сукню на бретелях варто лише у випадку, якщо ви знаєте, що йдете з коханим у якесь тепле місце. Леоні одягнула для святкової події голубу коротку сукню з бантом від Area. Дівчина залишила волосся розпущеним, зробила макіяж з акцентом на червоні губи, а образ довершила сережками у вигляді сердечок.
- Біла сукня з бахромою
Для ще однієї визначної події Ганне вирішила одягнути білосніжну сукню на довгий рукав з короткою бахромою від німецького бренду Kaviar Gauche. Білявка нафарбувала повіки темними тінями, губи – бордовою помадою, а прикрасила аутфіт масивними срібними сережками.
Поєднала образ модниця з цікавою фактурною сумкою, що складається з ремінця обрамленого перлинами та сумкою зі штучного хутра, який надає ефект пухнастості.
- Чорна мінісукня з воланами
Леоні продемонструвала чорну мінісукню з воланом з одним рукавом. Знаменитість вдало підібрала срібні довгі аксесуари, а своє біляве волосся вклала рівно. Інфлюенсерка зробила ніжний макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала сливовою помадою.
- Трикотажна сукня
Коричнева трикотажна сукня з вирізами на рукавах – однозначний мастхев цього сезону. Цікаві фактурні сукні з вирізами на плечах та ланцюжками демонструє і Розі Гантінгтон-Вайтлі. А от Леоні зробила ставку на вирізах сукні з обох боків, а також на подовжених рукавах. Образ блогерка вдосконалила завдяки молочній сумці, золотого ланцюжка та сережок.
- Сукня в горошок
Сукня у великий білий горошок перенесе вас у стиль ретро. Горохове плаття незалежно від фасону завжди буде доречне для будь-яких подій. Леоні обрала сукню довжини міді з чорною бахромою на рукавах та нижньому краю від River Island. Образ Ганне довершила туфлями на зав’язках та мінімалістичним ланцюжком на шиї.
- Зелена обтисла сукня
Для святкування Дня закоханих обирайте елегантну обтислу сукню за прикладом Леоні Ганне. Вона не обов’язково повинна бути зеленою, хоча й варто зазначити, що зараз цей колір є дуже трендовим.
Для романтичного дня можете обрати сукню в червоному, чорному або рожевому кольорі та вдосконалити її за допомогою лаконічної чорної сумки та масивного золотистого кольє.
- Шовкова довга сукня
На День Валентина хочеться виглядати бездоганно, а довга сукня стане вам в нагоді. Беріть приклад з Леоні, одягаючи довгу шовкову сукню у смужки з об’ємними рукавами. Доповніть її лише золотистими прикрасами, і ваш образ готовий!
Поділитися новиною