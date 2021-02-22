Сучасний спортивний стиль одягу – модно і зручно: добірка повсякденних образів

Сучасний спортивний стиль – це не елементи гардеробу, що відносяться виключно для бігу та фітнесу. Зараз спортивний стиль охоплює усе вбрання, яке ми одягаємо кожного дня у вільний від роботи час. Спортивний одяг є зручним, доступним та універсальним.

Спортивний стиль ніколи не виходить з моди. Він змінюється, набуває нові риси, текстури і форми, але завжди залишається одним із найзатребуваніших.

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Раніше спортивний одяг вважався актуальним лише на тренуваннях, фізичних активностях, йозі. Зараз вже сформувався окремий напрям в моді, у якому зірки стрітстайлу не лише можуть одягнути підбори у парі зі спортивним світшотом, але й довершити аутфіт численними аксесуарами.



Стильний сучасний спортивний образ / Фото з інстаграму "Pump Your Studio"

Тепер спортивний одяг доречний і на роботі, де відсутній дрес-код, і на зустрічах з друзями, і на прогулянках. Які спортивні елементи можна адаптувати до щоденних стильних аутфітів – читайте далі.

Кеди/кросівки

Це спортивне взуття присутнє майже у кожному гардеробі й зможе легко перетворити навіть найбільш структурований костюм у розслаблений щоденний комплект.

Формула на щодень:

Штани + сорочка вільного крою + кеди + блейзер + сумка

Бейсболка

Один із найтрендовіших головних уборів теж родом із спорту, проте найвдаліше виглядатиме саме в комбінації з офіційно-діловим, чи навіть романтичним стилем.

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Формула на щодень:

Сукня з рукавами-буфами + м’які балетки/лофери + бейсболка

Джогери

"Те, що всі звикли називати "спортивками", тепер займає одне з ключових місць у гардеробах фешн-інфлуенсерів. Трикотажні штани з манжетами чи без – тепер частина стилю bizleisure (діловий верх + розслаблений низ)", – зазначає стилістка Андріана Грицань.

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Формула на щодень:

Джогери + кроп-топ + блейзер + кросівки + сумка-багет

Водолазка

Водолазку, яку ще називають у повсякденному житті гольфом також запозичено зі спорту. Одягайте цей елемент гардеробу під блейзер, кардиган, жилет чи як самостійну одиницю, адже її базовий крій дозволяє експериментувати без меж.

Формула на щодень:

Джинси + водолазка + жилет + тренч + ботильйони + кросбоді-сумка

Нейлон/блискавки (застібки)/лампаси/плісе

Усі ці елементи численних моделей одягу, сумок та взуття запозичені зі спортивного стилю, тож навіть така дрібниця може слугувати відсилкою до тенісного корту чи велоїзди.

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"Більшість уже чула про такий мікс стилів як "спорт-шик" (sport-chick) – поєднання спортивних і гламурних речей. Тож сміливо експериментуйте і в цій площині обираючи, наприклад, підбори до джогерів», - пише стилістка.

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Сьогодні спортивний стиль дозволяє виглядати більш розслаблено навіть у строгому костюмі, тому однозначно заслуговує оселитись у гардеробі кожного.

Стильні спортивні образи на щодень



Стильний сучасний спортивний образ / Фото з інстаграму "Pump Your Studio"



Стильний сучасний спортивний образ / Фото з інстаграму "Pump Your Studio"



Стильний сучасний спортивний образ / Фото з інстаграму "Pump Your Studio"



Стильний сучасний спортивний образ / Фото з інстаграму "Pump Your Studio"



Стильний сучасний спортивний образ / Фото з інстаграму "Pump Your Studio"



Стильний сучасний спортивний образ / Фото з інстаграму "Pump Your Studio"