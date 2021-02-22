Сучасний спортивний стиль одягу – модно і зручно: добірка повсякденних образів

22 лютого 2021 , 11:26
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Джерело:

інстаграм Pump Your Studio

Сучасний спортивний стиль – це не елементи гардеробу, що відносяться виключно для бігу та фітнесу. Зараз спортивний стиль охоплює усе вбрання, яке ми одягаємо кожного дня у вільний від роботи час. Спортивний одяг є зручним, доступним та універсальним.

Спортивний стиль ніколи не виходить з моди. Він змінюється, набуває нові риси, текстури і форми, але завжди залишається одним із найзатребуваніших.

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Раніше спортивний одяг вважався актуальним лише на тренуваннях, фізичних активностях, йозі. Зараз вже сформувався окремий напрям в моді, у якому зірки стрітстайлу не лише можуть одягнути підбори у парі зі спортивним світшотом, але й довершити аутфіт численними аксесуарами.


Стильний сучасний спортивний образ / Фото з інстаграму "Pump Your Studio"

Тепер спортивний одяг доречний і на роботі, де відсутній дрес-код, і на зустрічах з друзями, і на прогулянках. Які спортивні елементи можна адаптувати до щоденних стильних аутфітів – читайте далі.

  • Кеди/кросівки

Це спортивне взуття присутнє майже у кожному гардеробі й зможе легко перетворити навіть найбільш структурований костюм у розслаблений щоденний комплект.

Формула на щодень:
Штани + сорочка вільного крою + кеди + блейзер + сумка

  • Бейсболка

Один із найтрендовіших головних уборів теж родом із спорту, проте найвдаліше виглядатиме саме в комбінації з офіційно-діловим, чи навіть романтичним стилем.

Формула на щодень:
Сукня з рукавами-буфами + м’які балетки/лофери + бейсболка

  • Джогери

"Те, що всі звикли називати "спортивками", тепер займає одне з ключових місць у гардеробах фешн-інфлуенсерів. Трикотажні штани з манжетами чи без – тепер частина стилю bizleisure (діловий верх + розслаблений низ)", – зазначає стилістка Андріана Грицань.

Формула на щодень:
Джогери + кроп-топ + блейзер + кросівки + сумка-багет

  • Водолазка

Водолазку, яку ще називають у повсякденному житті гольфом також запозичено зі спорту. Одягайте цей елемент гардеробу під блейзер, кардиган, жилет чи як самостійну одиницю, адже її базовий крій дозволяє експериментувати без меж.

Формула на щодень:
Джинси + водолазка + жилет + тренч + ботильйони + кросбоді-сумка

  • Нейлон/блискавки (застібки)/лампаси/плісе

Усі ці елементи численних моделей одягу, сумок та взуття запозичені зі спортивного стилю, тож навіть така дрібниця може слугувати відсилкою до тенісного корту чи велоїзди.

"Більшість уже чула про такий мікс стилів як "спорт-шик" (sport-chick) – поєднання спортивних і гламурних речей. Тож сміливо експериментуйте і в цій площині обираючи, наприклад, підбори до джогерів», - пише стилістка.

Сьогодні спортивний стиль дозволяє виглядати більш розслаблено навіть у строгому костюмі, тому однозначно заслуговує оселитись у гардеробі кожного.

Стильні спортивні образи на щодень


Стильний сучасний спортивний образ / Фото з інстаграму "Pump Your Studio"


Стильний сучасний спортивний образ / Фото з інстаграму "Pump Your Studio"


Стильний сучасний спортивний образ / Фото з інстаграму "Pump Your Studio"


Стильний сучасний спортивний образ / Фото з інстаграму "Pump Your Studio"


Стильний сучасний спортивний образ / Фото з інстаграму "Pump Your Studio"


Стильний сучасний спортивний образ / Фото з інстаграму "Pump Your Studio"