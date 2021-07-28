Сучасна шкільна мода від бренду Andre TAN Kids: що буде в тренді восени

Український популярний дизайнер Андре Тан презентував нову колекцію осінньо-зимову колекцію дитячого одягу – Andre TAN Kids. Колекція створена опираючись на світові тренди та особисте уявлення дизайнера про сучасний одяг для дітей.

Дизайнер любить створювати колекції для дітей, тож завжди це робить із великим задоволенням. Саме тому модельєр створив для дітей стильний та зручний casual.

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У новій колекції дотримані тренди на oversize і unisex, як у дорослих. Це виглядає модно і точно сподобається молодому школяру.

У колекції представлені сорочки вільного крою, штани та спідниці, сукні, блузи, світшоти, худі, лонгсліви і бомбери, а також куртки. З представленого розмаїття речей легко зібрати стильний шкільний образ, який підкреслить індивідуальність дитини, і допоможе стати справжнім модником чи модницею.



Нова колекція Андре Тана / Фото з прес-служби

Нове осінньо-зимове вбрання пошите з високоякісних тканин, і не сковує рухів. Школяру у ньому буде комфортно впродовж дня, а також на прогулянці після уроків з друзями. Основну палітру кольорів у колекції складають сірий, білий, бежевий, зелений, чорний і темно-синій.

Серед "фішок" одягу Andre TAN Kids – улюблені фрази тінейджерів, оригінальні написи, схожі на тимчасові татуювання, а ще принт-комікс, і веселі зображення кота Поролона, який давно став впізнаваним мемом.



Нова колекція Андре Тана / Фото з прес-служби

Також Andre TAN Kids створили з брендом YES нову колекцію рюкзаків для підлітків. У капсульну колекцію увійшли сучасні сумки і рюкзаки – 5 моделей (два рюкзака, два шопера і поясна сумка) в чорному і бежевому кольорах. Їх прикрашають фрази і малюнки, що за стилістикою нагадують написи на полях шкільних зошитів.

Нова шкільна колекція буде представлена ​​в мультибрендових бутиках Andre TAN і магазинах Andre TAN Kids по всій Україні вже на початку серпня.



Нова колекція Андре Тана / Фото з прес-служби



Нова колекція Андре Тана / Фото з прес-служби



Нова колекція Андре Тана / Фото з прес-служби



Нова колекція Андре Тана / Фото з прес-служби



Нова колекція Андре Тана / Фото з прес-служби



Нова колекція Андре Тана / Фото з прес-служби