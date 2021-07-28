Дизайнер любить створювати колекції для дітей, тож завжди це робить із великим задоволенням. Саме тому модельєр створив для дітей стильний та зручний casual.

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У новій колекції дотримані тренди на oversize і unisex, як у дорослих. Це виглядає модно і точно сподобається молодому школяру.

У колекції представлені сорочки вільного крою, штани та спідниці, сукні, блузи, світшоти, худі, лонгсліви і бомбери, а також куртки. З представленого розмаїття речей легко зібрати стильний шкільний образ, який підкреслить індивідуальність дитини, і допоможе стати справжнім модником чи модницею.



Нова колекція Андре Тана / Фото з прес-служби

Нове осінньо-зимове вбрання пошите з високоякісних тканин, і не сковує рухів. Школяру у ньому буде комфортно впродовж дня, а також на прогулянці після уроків з друзями. Основну палітру кольорів у колекції складають сірий, білий, бежевий, зелений, чорний і темно-синій.

Серед "фішок" одягу Andre TAN Kids – улюблені фрази тінейджерів, оригінальні написи, схожі на тимчасові татуювання, а ще принт-комікс, і веселі зображення кота Поролона, який давно став впізнаваним мемом.



Нова колекція Андре Тана / Фото з прес-служби

Також Andre TAN Kids створили з брендом YES нову колекцію рюкзаків для підлітків. У капсульну колекцію увійшли сучасні сумки і рюкзаки – 5 моделей (два рюкзака, два шопера і поясна сумка) в чорному і бежевому кольорах. Їх прикрашають фрази і малюнки, що за стилістикою нагадують написи на полях шкільних зошитів.

Нова шкільна колекція буде представлена ​​в мультибрендових бутиках Andre TAN і магазинах Andre TAN Kids по всій Україні вже на початку серпня.



Нова колекція Андре Тана / Фото з прес-служби



Нова колекція Андре Тана / Фото з прес-служби



Нова колекція Андре Тана / Фото з прес-служби



Нова колекція Андре Тана / Фото з прес-служби



Нова колекція Андре Тана / Фото з прес-служби



Нова колекція Андре Тана / Фото з прес-служби