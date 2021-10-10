Створюємо цікавий осінній образ: поради, як урізноманітнити свій аутфіт

Осінь – час модних контрастів та екстравагантних поєднань. Втім різке зниження температури, зменшення світлового дня та холод і похмурість помітно відображається на нашому настрої. В багатьох в такий період часто пропадає натхнення створювати цікаві образи.

Восени яскраві кольори та акцентні аксесуари починають з’являтися все рідше. Наші аутфіти стають все простішими, а будь-який вихід складається з базового светра та джинсів.

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Виглядати стильно та неперевершено можна в будь-яку пору року, тож осінь не виключення. Завдяки різноманітності фасонів, принтів, кольорів і варіацій крою, а також можливості поєднувати одяг в різних стилях, цього сезону можна урізноманітнити образ кількома важливими деталями.

Принти (або ж їх мікс)

"Можна розпочати із клітинки чи смужки на блейзері або спідниці, а для сміливих рекомендуємо комбінувати принти у верхньому одязі та штанах чи плечовому виробі та аксесуарній групі", – йдеться у дописі.



Стильні осінні образи / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Головні убори

Бейсболки, панами, капелюхи чи шапки-біні – усі варіанти доповнять навіть мінімалістичний образ. Також можете звернути увагу на цікавий дизайн, який стане родзинкою вашого образу.



Стильні осінні образи / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Багатошаровість (як у верхній, так і в нижній частинах)

"Футболка+блейзер+пальто чи сорочка+жилет+тренч – варіанти верхньої багатошаровості. Проте цього сезону також сміливо експериментуйте з нашаруванням сукні та штанів або ж легінсів та суконь/спідниць", – зазначають стилісти.



Стильні осінні образи / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Мікс фактур

Лак, шкіра, денім, шерсть та твід – далеко не увесь перелік матеріалів, що можна поєднувати між собою та підвищувати рівень завершеності образу.



Стильні осінні образи / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Акцентна сумка

"Цього сезону особливо популярними є хутряні, стьобані моделі, варіанти з тваринним принтом. Якщо ви вже маєте базові сумки у гардеробі, то сміливо експериментуйте з акцентними", – пишуть стилісти.



Стильні осінні образи / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Оригінальне (незвичне) взуття

Зверніть увагу на пару з геометричними підборами із тисненням під рептилію або ж з незвичних матеріалів, як-от атлас чи хутро.



Стильні осінні образи / Фото з інстаграму Pump Your Studio