Fashion-інфлюенсерка часто з’являється у streetstyle-хроніках. Дівчина приїжджає на Тижні моди в Париж, Мілан, Лондон та Нью-Йорк. Соня ретельно стежить за модою, тож її образами надихаються сотні тисяч модниць зі всього світу.

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Німкеня славиться тим, що у неї просто незліченна кількість верхнього одягу. Різноманітні речі допомагають їй створювати цікаві образи та кожного разу виглядати по-новому.

У новому дописі блогерка показала свої кілька образів, які вона вигуляла у Римі. Соня продемонструвала аутфіт з трендовою стьобаною курткою, шубою і дублянкою – головними верхніми уборами на зиму.

Стьобана куртка

Знаменита інфлюенсерка обрала ніжний бузковий відтінок від бренду Miu Miu. Таку куртку можете поєднувати з градієнтними лосинами різних кольорів та доповнювати чоботами до колін, як це зробила Соня. Сіру водолазку дівчина доповнила сріблястою сумкою від Louis Vuitton, а взуття – чорними окулярами.



Модні зимові образи Соні Лісон / Фото з інстаграму

Шуба

Соня Лісон любить яскраві образи, тому для прогулянки обрала жовтий гольф, який доповнила рожевою шапкою та кольоровою сумкою. Зверху вона одягнула коротку екошубу коричневого кольору, широкі чорні джинси та лаковані чоботи.



Модні зимові образи Соні Лісон / Фото з інстаграму

Дублянка

Цього року дублянки-авіатори мають всі шанси уступити місце подовженим варіантам. Саме їх почали частіше носити модні блогери. Для зручного променаду білявка обрала жовтий спортивний костюм, зверху одягнула чорну дублянку та довершила аутфіт чорною кепкою, модними дутиками та сумкою Balenciaga.



Модні зимові образи Соні Лісон / Фото з інстаграму