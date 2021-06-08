Стильно і гаряче: які купальники будуть модні влітку 2021

Прийшло літо, а отже, й до відпустки залишилось зовсім трішки. Жодна модниця не наважиться пропустити купальний сезон, тож вагомим постає питання вибору купальника. При цьому потрібно обрати ту річ, яка підкреслюватиме засмагу, красиві риси й ховатиме недоліки фігури. Які купальники будуть актуальними у сезоні 2021 року – дізнавайтесь далі.

Красива колекція купальників на відпочинку ніколи не буде зайвою. Ба більше, відпустка може стати ще насиченішою, якщо потішити себе парою яскравих та оригінальних бікіні.

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Які купальники будуть модні влітку 2021

Купальники із зав'язками на талії

Сміливий тренд на купальники із зав'язками популяризує американська модель Емілі Ратаковскі. Шнурки бікіні красиво підкреслять талію і візуально зроблять вашу фігуру стрункішою. Ратаковскі створила власний бренд купальних костюмів з назвою Inamorata, де купальники схожого фасону чудово сидять на всіх типах фігури.



Модні купальники літо 2021 / Фото інстаграм Емілі Ратаковскі

Більше кольору

Літо – це та пора, коли хочеться віддалитись від усього сірого й буденного, тож додайте у ваш купальний костюм соковитих барв. Актуальними кольорами цього сезону є фуксія, смарагдовий, блакитний та лайм. Також, не бійтесь експериментувати з парео та накидками, адже вони додадуть "родзинки" у ваш пляжний лук.



Які купальники модні влітку 2021 / Фото інстаграм К'яри Ферраньї

Суцільні купальники

Вічною класикою пляжної моди є суцільні купальники. Перевагою цього фасону є те, що він підходить майже всім типам фігури. Улітку-2021 надзвичайної популярності набирають закриті купальники стильного асиметричного крою.



Стильні купальники 2021 / Фото інстаграм Леоні Ганне

Фактурні купальники

Останнім модним трендом, який масово підхопили усі модні інфлуенсери, став фактурний купальник, який має багато варіантів – від тканини у рубчик до стягнутої резинки. Така річ одразу виділить вас оригінальністю з-поміж усіх модниць на пляжі.



Трендові купальники-2021 / Фото Pinterest

Купальник з високими плавками

Високий низ купальника магічним чином уміє видовжувати ноги й красиво підкреслювати стегна. Такий фасон бікіні став шалено популярним ще минулого року й досі тримає лідерські позиції. Однак, зважайте, що такі плавки через свою високу посадку можуть робити вашу талію стрункішою, а можуть і вкорочувати її.



Стильні купальники на літо 2021 / Фото з інстаграму Ельзи Госк