Кожного разу перед прогулянкою дівчата можуть надовго затриматися перед шафою в пошуку того самого ідеального образу, в якому вони будуть відчувати себе комфортно і стильно. Втім для того, аби не втрачати час, можна просто зайти за натхненням на інстаграм-акаунти стильних дівчат, які своїм вбранням і стилем можуть дати фору будь-яким модним подіумам.

На інстаграм-просторах можна дуже легко загубитися серед різноманіття цікавих та яскравих акаунтів, пише 24 канал. Ми зібрали профілі найстильніших інфлюенсерок, стиль яких хочеться наслідувати, адже їхні образи надихають одягатися настільки ж витончено та цікаво, як роблять вони самі.

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Є дівчата, які з народження мають гарний смак в одязі. Вони вміють поєднувати непоєднуване, не бояться експериментувати, тож стають fashion-іконами та популярними it-girls. Усіх дівчат у добірці об’єднує любов до моди та неповторне відчуття стилю, тож у них є чому повчитися.

Леоні Ганне

Неймовірно стильні аутфіти, професійні позування, високий зріст, струнка фігура та чарівна посмішка – саме так виглядає німецька інфлюенсерка, яка зачаровує усіх своїм бездоганним смаком. За інстаграмом модної інфлюенсерки з Німеччини Леоні Ганне стежить 3 мільйони людей.

У своєму інстаграм-акаунті дівчина ділиться модними лайфхаками, розповідає про тренди та демонструє оригінальні образи. Колекції її одягу, взуття та сумок може позаздрити будь-яка модниця, адже у її гардеробі знайдуться всі новинки та культові моделі відомих брендів. Упродовж останніх двох років блогерка живе у Лондоні.

Софія Коельо

Софію Коельо по праву можна вважати іконою стилю, адже вона вміє вправно поєднувати одяг та цікаво грати на контрастах. Софія Коельо – португальська стилістка, яка чудово зарекомендувала себе серед світових стилістів. Дівчина володіє неабияким стилем та смаком в одязі, тож кожен її образ щоразу вражає та захоплює. За інстаграм-сторінкою інфлюенсерки стежить понад пів мільйона людей.

Жанна Дамас

Жанну Дамас часто називають спадкоємицею Бріжит Бардо і Джейн Біркін – дівчина стала сучасною іконою паризького стилю. Жанні легко вдається поєднувати недбалий ретро-шик з останніми трендами, але в своїх образах it-girl часто акцентує увагу на вінтажному одязі.

Джинси кльош, сукні з квітковим принтом, поєднання білого і бежевого кольорів – вимальовується явний портрет парижанки 70-х. У неділю, 17 січня, улюблениця streetsyle-фотографів вперше стала мамою.

Матильда Джерф

Матильда Джерф гармонійно поєднує в своїх образах всі останні тренди та розслаблені образи. Дівчина вміє одягатися просто та з родзинкою та надихає майже 1,5 мільйона прихильників.

Окрім інстаграму дівчина має свій ютуб-канал у яких знімає туторіали про укладку волосся, розповідає про свій стиль, повсякденний догляд і улюблені б'юті-продукти. Матильда в кадрі мила і сором'язлива.

Джессі Буш

Фотограф і модниця з Нової Зеландії Джессі Буш живе у Лондоні. Дівчина відноситься до покупок усвідомлено і намагається завжди знаходити кілька класних способів носити одну і ту ж річ.

У модних формулах Джессі незмінними складовими залишаються трикотаж і світлі прямі джинси, змінюється лише взуття та верхній одяг. Повторити образи дівчини дуже легко – практично всі речі можуть вже бути у вашому гардеробі. Досить проявити трохи фантазії, а відсутні елементи завжди можна докупити. Тим більше що всі речі, які беруть участь в модних експериментах Джессі, максимально універсальні.

Емілі Сіндлев

Емілі Сіндлев давно прозвали новою Керрі Бредшоу. І це не випадковість. Її божевільні поєднання кольорів і неймовірні принти завжди виглядають органічно, а вроджене почуття стилю допомагає їй складати небанальні наряди, а не просто красиво фотографуватися в Instagram.