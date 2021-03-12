Красиві та стильні прикраси – одна з найбільших слабкостей дівчат. Прикраси є чудовими доповнюючими штрихами для дрес-кодного образу в офіс, на вечірку, ділову зустріч, чи навіть відпочинок.

Правильно підібрані модні прикраси здатні кардинально змінити увесь ваш зовнішній вигляд, додаючи образу родзинки.

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Часом гірше несучасного вбрання можуть бути лише застарілі прикраси. Замість того, щоб прикрашати та довершувати образ, вони псують увесь зовнішній вигляд. Тож для того, аби виглядали стильно в актуальних прикрасах, розповідаємо, що буде на піку популярності цієї весни.

Сережки-цвяшки

Такі сережки – незамінні помічники гардероба. Вони пасують до будь-якого образу та доречні незалежно від того де ви опинитеся – на вечірці чи в тренажерному залі.



Актуальні прикраси весни / Vogue

Сережки-кільця

Такі сережки будуть особливо популярними не лише навесні, але й увесь рік. Ними досить часто завершує образ португальська стилістка Софія Коельо та бразильська модель Жизель Олівейра.



Актуальні прикраси весни / Vogue

Браслет Bangle

Такі браслети личать майже до всього – від класичного жакета до образу з водолазкою чи лонгслівом. А от залишити на руці мінімалістичний один браслет, чи одягнути одразу декілька – вибір за вами.



Актуальні прикраси весни / Vogue

Оригінальний кулон

У нашому житті ланцюжки займають чільне місце, адже ми ними не лише доповнюємо стильні образи, але й часто носимо навіть під одягом. Цієї весни варто одягати ланцюжки з красивими кулонами, які додадуть аутфіту вишуканого вигляду.



Актуальні прикраси весни / Vogue

Золотистий ланцюжок

Золотисті ланцюжки цієї весни не втрачатимуть своєї актуальності та є незамінним аксесуаром цього сезону. Масивніший фасон додасть певного шарму, а тонкий ланцюжок – трохи жіночності.



Актуальні прикраси весни / Vogue

Перлова нитка

Перлові намиста ніколи не вийдуть з моди. Навесні зверніть увагу на маленькі перлинки, які нанизані на нитку. Ви не помилитеся з вибором, якщо зробите ставку на класику.



Актуальні прикраси весни / Vogue

Каблучка-печатка

Перстень з блискучими камінчиками, вашими ініціалами, монолітний або мінімалістичний – ідеальна каблучка, яка має з’явитися у вашій скриньці.



Актуальні прикраси весни / Vogue

Сет з каблучок

Ансамбль з кількох каблучок продовжує завойовувати популярність. Обирайте цієї весни готовий сет прикрас, які ідеально впишеться у будь-який образ.



Актуальні прикраси весни / Vogue

Різнокольорові камені

Грайте цього сезону із золотими та срібними відтінками, але якщо захочете додати образу урочистості, то зверніть увагу на переливи синього сапфіра та темно-червоного граната. Прикраса з кольорового каменю – це найпростіший спосіб підкреслити індивідуальність.



Актуальні прикраси весни / Vogue

Сталевий годинник

Модель сталевого годинника згодиться для будь-якої ситуації – від дружньої зустрічі за горнятком кави до важливої співбесіди.



Актуальні прикраси весни / Vogue