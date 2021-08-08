Важливою деталлю на відпочинку є пляжна сумка. Ми вирішили розповісти про тенденції курортної моди та які моделі варто обирати, щоб завжди залишитись стильними.

Партнерський матеріал Чому парові електрокаміни Dimplex – найкраща заміна біокамінів: огляд і переваги

Трендові пляжні сумки 2021

Інстаграм-інфлюенсерки рятуються від палючого сонця на пляжах з білосніжним піском та чистою водою. Літні образи дівчата доповнюють незмінним аксесуаром на відпочинку — пляжною сумкою. До її вибору трендсеттерки підходять з особливою ретельністю, адже вона має бути місткою та стильною.

Плетені аксесуари

Класичні сумки зі соломи, напевне, ніколи не вийдуть з моди. Дизайнери щороку експериментують з новими формами та кольорами, додаючи стильні та оригінальні деталі. Бренд Altuzarra у весняно-літній колекції представив ідеальну пляжну модель у світлому кольорі з контрастними чорними смугами. Loeve зробили акцент на білих шкіряних вставках з назвою бренду, Jacquemus представили стильну солом'яну сумку з трендовим рожевим кольором, а Cult Gaia розробили напів прозору квітчасту модель.

Аксесуари роблять ваш образ розкішнішим. Так само й електрокаміни Dimplex додають вашому помешканню вишуканого стилю і затишної атмосфери. Деталі на сайті dimplex-kaminy.com.ua.

В'язані сумки

Цьогоріч класичні солом'яні сумки поступились в'язаним виробам. Сітчасті аксесуари у пляжний сезон заміняють зручний шопер та чудово доповнюють будь-який образ. Популярною моделлю серед фешн-інфлюенсерок є саме витвір Prada з брендовим трикутним візерунком та написом. Ця сумка представлена у багатьох кольорах, тому кожна модниця змогла підібрати собі потрібний. Неабиякою увагою користуються й інші плетені аксесуари.

До теми Ця сумка зробить будь-який образ трендовим: стильні фотоприклади

Вироби з тканини

Тканинна альтернатива плетеним сумкам теж до вподоби модницям. Пляжну колекцію Etro beach було створено саме з цього матеріалу. Сумки з принтом та однотонні оздоблені рудою шкіряною ручкою та бортиками. Altuzarra теж підготували цікаву модель, яку поєднали з чорною шкірою.