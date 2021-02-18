Як підібрати стильні парні образи: натхненна добірка

На Тижнях моди стрітстайл-фотографи звертають увагу не лише на стильних фешіоністок, але й на парні виходи, які супроводжуються wow-ефектом. Образи підібрані в однаковій палітрі кольорів та стилістиці – це феєричний бум на будь-якому Тижні моди.

Зірки стрітстайлу часто з’являються перед камерами в синонімічних образах, а їхні луки виглядають дуже гармонійно та синхронізовано. Стилів для двох є десятки: класика, смарт-кежуал, кежуал, спорт і спорт-шик, богемний та багато інших.

До теми Стильні ідеї образів для пар у фотографіях, які сподобаються кожному

Стильний парний образ – це вже давно не однакові футболки, куртки та джинси. Для того, аби створити вражаючі аутфіти, варто знати деякі прийоми та секрети, які стилісти радять застосовувати парам для створення парних луків.

У парних образах денім та шкіра виглядають досить цікаво. Це може бути один виріб, деталь або ж total look. Стилісти рекомендують одягнути дівчині шкіряну спідницю, сукню чи штани, а чоловікові – шкіряний блейзер, чи варіант для сміливіших – шкіряний тренч.



Cтильні парні образи / Фото з інстаграму Pupm Your Style



Cтильні парні образи / Фото з інстаграму Pupm Your Style



Cтильні парні образи / Фото з інстаграму Pupm Your Style

Кольорова гама

Можна зібрати образи в одному кольорі чи його відтінках, додати кілька кольорів, які будуть перегукуватись між собою. Також можна в одному аутфіті використати основний акцентний колір, а в другому повторити цей колір в принті чи деталях.



Cтильні парні образи / Фото з інстаграму Pupm Your Style



Cтильні парні образи / Фото з інстаграму Pupm Your Style



Унісекс

Для стилю унісекс варто обирати вбрання, яке ідеально сидить на обох. До прикладу, можна зібрати два ідентичних образи (худі, джогери, кросівки та куртка-паффер) або повторити одну річ в двох аутфітах (оверсайзовий структурований блейзер та сукня чи спідниця для жінки, такий же блейзер та сорочка і джинси для чоловіка).



Cтильні парні образи / Фото з інстаграму Pupm Your Style



Принти

Підбираючи парні комбінації стилісти радять об’єднуючим елементом обрати принт. Він може бути ідентичним на різних речах або ж одного типу, але з різними пропорціями чи кольоровою гамою.

Школа стилю Pupm Your Style Studio пише, що можна взяти до уваги абстрактний принт на водолазці в поєднанні з сукнею та ідентичний принт на чоловічих штанах. Може бути й інший варіант - блейзер в тонку смужку в одному аутфіті, та спідниця в смужку іншого кольору в другому.



Cтильні парні образи / Фото з інстаграму Pupm Your Style



Cтильні парні образи / Фото з інстаграму Pupm Your Style

Контраст

"Класний прийом, який можна застосувати не лише для чорно-білих поєднань, але й для яскравих кольорових комбінацій. Якщо ви ще не впевнені в тому, як вдало додати барв у свої образи, скористайтесь кольоровим колом Іттена або ж оберіть пастельні відтінки", – пише школа стилю.



Cтильні парні образи / Фото з інстаграму Pupm Your Style



Cтильні парні образи / Фото з інстаграму Pupm Your Style