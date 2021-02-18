На Тижнях моди стрітстайл-фотографи звертають увагу не лише на стильних фешіоністок, але й на парні виходи, які супроводжуються wow-ефектом. Образи підібрані в однаковій палітрі кольорів та стилістиці – це феєричний бум на будь-якому Тижні моди.

Зірки стрітстайлу часто з’являються перед камерами в синонімічних образах, а їхні луки виглядають дуже гармонійно та синхронізовано. Стилів для двох є десятки: класика, смарт-кежуал, кежуал, спорт і спорт-шик, богемний та багато інших.

До теми Стильні ідеї образів для пар у фотографіях, які сподобаються кожному

Стильний парний образ – це вже давно не однакові футболки, куртки та джинси. Для того, аби створити вражаючі аутфіти, варто знати деякі прийоми та секрети, які стилісти радять застосовувати парам для створення парних луків.

Однакова фактура

У парних образах денім та шкіра виглядають досить цікаво. Це може бути один виріб, деталь або ж total look. Стилісти рекомендують одягнути дівчині шкіряну спідницю, сукню чи штани, а чоловікові – шкіряний блейзер, чи варіант для сміливіших – шкіряний тренч.



Cтильні парні образи / Фото з інстаграму Pupm Your Style



Cтильні парні образи / Фото з інстаграму Pupm Your Style



Cтильні парні образи / Фото з інстаграму Pupm Your Style

Кольорова гама

Можна зібрати образи в одному кольорі чи його відтінках, додати кілька кольорів, які будуть перегукуватись між собою. Також можна в одному аутфіті використати основний акцентний колір, а в другому повторити цей колір в принті чи деталях.



Cтильні парні образи / Фото з інстаграму Pupm Your Style



Cтильні парні образи / Фото з інстаграму Pupm Your Style



Унісекс

Для стилю унісекс варто обирати вбрання, яке ідеально сидить на обох. До прикладу, можна зібрати два ідентичних образи (худі, джогери, кросівки та куртка-паффер) або повторити одну річ в двох аутфітах (оверсайзовий структурований блейзер та сукня чи спідниця для жінки, такий же блейзер та сорочка і джинси для чоловіка).



Cтильні парні образи / Фото з інстаграму Pupm Your Style



Принти

Підбираючи парні комбінації стилісти радять об’єднуючим елементом обрати принт. Він може бути ідентичним на різних речах або ж одного типу, але з різними пропорціями чи кольоровою гамою.

Школа стилю Pupm Your Style Studio пише, що можна взяти до уваги абстрактний принт на водолазці в поєднанні з сукнею та ідентичний принт на чоловічих штанах. Може бути й інший варіант - блейзер в тонку смужку в одному аутфіті, та спідниця в смужку іншого кольору в другому.



Cтильні парні образи / Фото з інстаграму Pupm Your Style



Cтильні парні образи / Фото з інстаграму Pupm Your Style

Контраст

"Класний прийом, який можна застосувати не лише для чорно-білих поєднань, але й для яскравих кольорових комбінацій. Якщо ви ще не впевнені в тому, як вдало додати барв у свої образи, скористайтесь кольоровим колом Іттена або ж оберіть пастельні відтінки", – пише школа стилю.



Cтильні парні образи / Фото з інстаграму Pupm Your Style



Cтильні парні образи / Фото з інстаграму Pupm Your Style