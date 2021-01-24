Стильні couple look – це яскраве рішення для спільних виходів. Образи підібрані в однаковій палітрі кольорів та стилістиці – це феєричний бум на будь-якому Тижні моди. Втім це лише на перший погляд здається, що підібрати одяг для двох дуже легко, насправді це завдання не з простих.

Знаменитості та зірки стрітстайлу часто з’являються перед камерами в синонімічних образах, а їхні луки виглядають дуже гармонійно та синхронізовано. Одягатися в однаковому стилі люблять Вікторія і Девід Бекхем, Кейт Міддлтон і принц Вільям, а також багато інших пар, пише 24 канал.

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У сучасному світі є не тільки одяг унісекс, але й стилі. Це значно полегшує завдання, коли ви вирішуєте пропрацювати стиль для себе і коханого. Стилів для двох є десятки: класика, смарт-кежуал, кежуал, спорт і спорт-шик, богемний та багато інших. Виключно жіночі стилі також є чим доповнити.

Якщо на вас жіночний або білизняний стиль, нехай ваша друга половинка зробить ставку на класику. А вибираючи романтику собі, виберіть пастельні відтінки в класичних силуетах для свого чоловіка.

Робіть ставку на колірну гаму - теплу або холодну, пастельну або контрастну, приглушену або яскраву. Можна вибрати близькі і схожі кольори, а можна навпаки - компліментарні - кольори, які розташовані в колірному колі один навпроти одного (наприклад, червоний + зелений, жовтий + фіолетовий, синій + помаранчевий).

Монохромне поєднання (тони від темного до світлого одного кольору) зробить образ більш романтичним і загадковим, а colorblock (контрастне поєднання кількох чистих кольорів) - яскравим і незабутнім.

У матеріалі зібрана добірка стильних ідей для парних образів, які ви можете застосувати на собі та своєму партнерові.

Стильні ідеї образів для пар у фотографіях

Акцент на пастельних кольорах



Стильні парні образи / Фото з Instagram / @stilnodostupno

Зимовий образ



Стильні парні образи / Фото з Instagram / @stilnodostupno

Яскраві деталі



Стильні парні образи / Фото з Instagram / @stilnodostupno

Багатошаровість



Стильні парні образи / Фото з Instagram / @stilnodostupno

Класичний стиль



Стильні парні образи / Фото з Instagram / @stilnodostupno

Лідируючий колір



Стильні парні образи / Фото з Instagram / @stilnodostupno

Класичний образ



Стильні парні образи / Фото з Instagram / @stilnodostupno

Спортивний стиль



Стильні парні образи / Фото з Instagram / @stilnodostupno

Поєднання класики і спорту



Стильні парні образи / Фото з Instagram / @stilnodostupno