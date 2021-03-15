Ці чоботи підкорили серця всіх інфлюенсерів: на яке взуття звернути увагу на початку весни

Березень – доволі холодний перший місяць весни, тому цей період ідеально підходить для чобіт. Увагу всіх модниць завоювало взуття Paris Texas, яке вже встигли приміряти К’яра Ферраньї, Дуа Ліпа та багато інших знаменитостей.

Вперше світ дізнався про чоботи Paris Texas у 2018 році, після того, коли їх постійно почала носити модель Емілі Ратажковскі. Вона одна з перших вигуляла чоботи на підборах зі зміїним принтом, і згодом стала справжнім амбасадором бренду. Тепер у Емілі є всі моделі в найрізноманітніших кольорах.

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Згодом ряди шанувальників взуття поповнили Кендалл Дженнер, Олівія Калп, Енн Гетевей, К’яра Ферраньї, Гейлі Бібер та Дуа Ліпа.

На інавгурації президента США Міна Гарріс крокувала в блискучих ботфортах бренду з капсульної колекції. В таких же зустрічала Новий рік італійка К’яра Ферраньї, а шведська модель Ельза Госк одягнула їх день народження подруги.

Найпопулярніша модель бренду Paris Texas – чоботи з тисненням під шкіру крокодила. У чоботах прогулювалися Нью-Йорком Дуа Ліпа, Джіджі Хадід та Ріта Ора.

Що відомо про бренд Paris Texas

До успішності бренду дві сестри з Італії йшли понад 5 років. Анна-Марія та Маргарита Брів заснували Paris Texas у 2015 році. До цього Анна-Марія володіла мультибрендовим магазином взуття в Мілані Norrgatan. До неї згодом приєдналася і Маргарита. Вперше в якості дизайнерів сестри спробували себе в 2012 році, випустивши першу капсулу босоніжок.

Коли всі моделі розпродали практично за тиждень, сестри задумалися над тим, щоб запустити щось більш значуще. У них виникла ідея створити мікс італійської якості, французького шику і техаського духу.

Париж і Техас – дві протилежності. Париж витончений, Техас же дикий і зухвалий. Ми втілюємо ці контрасти за допомогою простих і вишуканих форм, виконаних в сміливих кольорах і матеріалах,

– розповіла про історію назви бренду Анна-Марія.

Сестри надихалися взуттям своєю бабусі, яка любила носити яскраві моделі на підборах. Вони хотіли виділитися на тлі інших брендів та створити таке взуття, в якому б можна було вийти на роботу зранку, а ввечері зустрітися з друзями за коктейлем, не відчуваючи болю та втоми у ногах.

В асортимент бренду представлені різнокольорові мюлі, босоніжки та човники, але найбільше увага зосереджена саме на чоботах, які виробляють в Тоскані з різних матеріалів, від шпильки до стійких підборів.