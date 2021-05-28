Молода матуся Ельза Госк обожнює одягатися у красивий одяг. Знаменитість постійно готує для своєї 6-мільйонної аудиторії бездоганні образи. Цього сезону особливу популярність завоювали жакети, тож манекенниця продемонструвала гарячий тренд на собі.

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Ельза проживає зі своїм чоловіком Томом Дейлі та донечкою Тууліккі в особняка в передмісті Лос-Анджелеса. Білявка насолоджується материнством, тож поки що не бере участі в модних показах та не відвідує світських заходів.

Попри відсутність насиченого життя в мегаполісі, шведка все одно майже щодня складає чудові образи, якими надихаються мільйони прихильників.

Образ Ельзи Госк

Ікона стилю Ельза Госк зробила кадр на території власного особняку на тлі басейну, у якому нещодавно знімалася для фотосесії у глянці Vogue. 32-річна модель одягнула чорний топ, який поєднала зі стильним подовженим жакетом.

Образ доповнили чорні штани в тонку смужку на високій посадці. До такого вишуканого аутфіту Ельза підібрала туфлі-човники бежевого кольору з чорним носком.

Стильний look довершив золотистий ланцюжок на шиї та модна мінімалістична сумка зеленого кольору від бренду Balenciaga. Ельза розпустила кучеряве волосся, очі намалювала світлими тінями, а губи – коричневою помадою.



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму