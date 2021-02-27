Софію Коельо по праву можна вважати іконою стилю, адже вона добре розбирається в трендах та вміє вдало поєднати прості базові речі. Її новий образ – чудовий приклад, як можна одягнутися у денім з ніг до голови вже на початку весни.

Софія Коельо – португальська стилістка, яка чудово зарекомендувала себе серед світових стилістів. Дівчина володіє неабияким стилем та смаком в одязі, тож кожен її образ щоразу вражає та захоплює.

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Для прогулянки Софія обрала білу водолазку з високою горловиною, джинсову куртку та широкі джинсові штани з розрізом на коліні від Storets. Джинсовий образ вона поєднала з бежевими черевиками на шнурівках.

Біляве волосся дівчина зав’язала у хвіст. Серед аксесуарів Софія зробила ставку на золотистих сережках-кільцях. Увесь її образ чудово доповнила м’яка бежева сумка зі стьобаної тканини.

За інстаграм-сторінкою інфлюенсерки стежить понад пів мільйона людей, тож новий кадр одразу розлетівся мережею та захопив її фанатів.

"Тепер це буде мій майбутній образ", "Подвійний денім – це любов", "Такий гарний вигляд має цей образ", "Я одержима твоїми образами", – написали користувачі в інстаграмі.



Весняний образ Софії Коельо / Фото з інсаграму



Весняний образ Софії Коельо / Фото з інсаграму