Стиль преппі поєднує в собі елементи офіційно-ділового та смарт-кежуалу. Цей стиль одягу – зручний, стриманий та елегантний водночас. Як правильно одягатися у цьому стилі – читайте далі.

Джерело: 24 канал

Що відомо про стиль преппі

Термін преппі виник в 40-х роках минулого століття в Новій Ангії, в середовищі випускників елітних закритих коледжів.

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Називається стиль преппі від слова preparatory – підготовчий. Словом преппі стали називати випускників, які готуються до вступу в кращі університети країни, а також їх стиль одягу, головною прикметою якого була форма з логотипами коледжів.

Діти з кращих сімей, які одягалися у вбрання притаманне стилю преппі пропагували особливий спосіб мислення та стиль життя: націленість на успіх, прекрасні манери, блискучі знання в професійній сфері, заняття спортом (кінним поло, гольфом, сквош). Преппі-стиль був стриманий, підкреслював акуратність, охайність та непомітну елегантність.

Раніше стиль преппі був відмітною рисою виключно "золотої молоді", але з часом він перетворився у модний тренд. У стиль преппі почали одягатися ті, хто не відвідував університет. Особливу популярність стиль отримав після виходу на екрани серіалу "Пліткарка" про життя молоді з вищого суспільства Нью-Йорка.

Елементи одягу стилю преппі

Невід'ємною частиною цього стилю є класичні піджаки, прямі светри, кардигани, різноманітні пуловери і джемпери класичного фасону. Найхарактерніший елемент одягу – в'язаний жилет, його одягали поверх сорочок-оксфордів, які також популярні серед представників преппі-стилю, особливо якщо вони прикрашені картатим принтом.

Але крім блуз, для створення такого образу підійдуть також базові класичні монохромні футболки і поло (футболки з комірцем).

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Основні ідеї стилю преппі

Натуральні тканини – шерсть, бавовна, твід, кашемір, віскоза;

Основні кольори – червоний, темно-синій, зелений, бордовий, пісочний або бежевий, білий, яскраво-жовтий, коричневий, сірий;

Принти – різні варіанти клітинки, ромби, смужки;

Взуття на невисокому каблуці – мокасини, черевики, лофери, балетки, човники, оксфорди, броги, монки, топсайдери;

Мінімалізм в прикрасах та природний макіяж;

Увага до деталей – акуратні комірці, контрастна строчка, одвороти на рукавах.

Одяг преппі в повсякденному житті



Стиль преппі для повсякденних образів / Фото з інстаграму Pump Your Style



Стиль преппі для повсякденних образів / Фото з інстаграму Pump Your Style



Стиль преппі для повсякденних образів / Фото з інстаграму Pump Your Style



Стиль преппі для повсякденних образів / Фото з інстаграму Pump Your Style



Стиль преппі для повсякденних образів / Фото з інстаграму Pump Your Style



Стиль преппі для повсякденних образів / Фото з інстаграму Pump Your Style



Стиль преппі для повсякденних образів / Фото з інстаграму Pump Your Style



Стиль преппі для повсякденних образів / Фото з інстаграму Pump Your Style



Стиль преппі для повсякденних образів / Фото з інстаграму Pump Your Style