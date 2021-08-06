Літній сезон видався спекотним не лише через погоду, але й через нові тенденції. Підкинула хмизу у вогонь і знаменита співачка Леді Гага. Ми вирішили проаналізувати її літній стиль 2021 та поділитись найяскравішими образами знаменитості.

Партнерський матеріал Чому парові електрокаміни Dimplex – найкраща заміна біокамінів: огляд і переваги

Літні образи Леді Гаги

27 липня папараці підхопили зірку у стильній неординарній сукні. Леді Гага обрала для виходу у світ трикотажну чорну мінісукню на довгий рукав. Родзинки образу додавало контрастне біле пір'я, яким були оздоблені рукави. Унікальну модель виготовив для співачки дизайнер Марк Джейкобс. Довершила трендове вбрання знаменитість чорними підборами на височенній платформі та сумкою з масивним золотом ланцюгом замість ручки.

Леді Гага не забула і про квіткові мотиви, які розцвіли на її вишуканій шифоновій сукні вільного крою. Співачка прихопила також жовту сумочку від Louis Vuitton та улюблені підбори на високій платформі.

Цього ж дня вона змінила свій літній розслаблений образ на вишукане вбрання. Леді Гага одягала чорний боді та колготи з металічним блиском, а зверху накинула подовжений жакет. Доповнила образ масивним взуттям, окулярами "котяче око" та хустиною, якою стильно прикрила волосся.

Нові колекції одягу та взуття, модні віяння у вбранні та аксесуарах – стежити за новинками фешн-індустрії зручно, відпочиваючи біля електрокаміна Dimplex. Обирайте свій електрокамін Dimplex, щоб бути в тренді.

Цей епатажний образ від модного дому Valentino з колекції Haute Couture привернув чимало уваги. 1 серпня Леді Гага вийшла з вестибюля готелю у яскравій фіолетовій сукні-накидці. Головним аксесуаром став неординарний головний убір із бузковим пір'ям від Philip Treacy. Яскравим довершенням стали довгі рукавички та прозорі туфлі на шпильці.

Різка зміна образів – це у стилі Леді Гаги. Після екстравагантної сукні вона послабила атмосферу двобортним класичним костюмом зі смугастим принтом. Довершила стильний тандем за допомогою окулярів "котяче око" Agmes x Simone Bodmer-Turner і стильною білою сумкою.

Нова хвиля відвертості не забарилась і Леді Гага постала перед папараці у велосипедках та кроп-топі небесного відтінку від Marc Jacobs. Звичний спортивний комплект вона перетворила в епатажне вбрання, додавши високі підбори, мінісумку білого кольору, чорні сонцезахисні окуляри та золоті сережки.

Цікаво Блейк Лайвлі підкорила всіх відвертим вбранням на прем'єрі фільму "Персонаж"

Для свого наступного виходу знаменита співачка обрала блакитну сукню з трендовим драпіруванням. Її вбрання було оздоблене масивними рюшами. Волосся Леді Гага елегантно зібрала у хвіст та додала ремінець рудого кольору.