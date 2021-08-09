Стиль гранж у літніх аутфітах: 10 красивих образів, які приміряють модні трендсеттери
Джерело:інстаграм Pump Your Studio
Навмисно зістарений одяг, зім'яті футболки та светри розміру оверсайз – основа одягу гранж. Вінтажність та свобода в образах – головні ознаки стилю, якими користуються у створенні образів зірки стрітстайлу.
У багатьох модниць зі стилем гранж зовсім не асоціюються літні аутфіти та легкість образів, втім стилісти зазначають головні елементи, які можуть бути присутніми в серпневих образах.
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Гранж став частиною моди і його елементи можна бачити в колекціях багатьох брендів. Навіть такі модні будинки, як Chanel, Givenchy, Saint Laurent використовують елементи цього стилю в своїх образах.
Цей стиль неможливо сплутати з будь-яким іншим стилем, оскільки він має чіткі, яскраво виражені характерні риси.Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.
Основні елементи стилю та їхня адаптацію у літній гардероб
Подовжені футболки з надписами чи зображенням улюблених рок-гуртів
"Таку модель комбінуємо з велосипедками та кедами чи навпаки – сатиновою спідницею та мюлями на невисоких підборах. Доповнюємо образ акцентними прикрасами і сміливо прямуємо на вечірку чи зустріч із подругами", – радять стилісти.
Стильні образи гранж / Фото з інстаграму
Картаті сорочки (у клітинку)
Сорочки в клітинку цілком носибельний варіант як у межах міста, так і на відпочинку. Таку сорочку можете одягати поверх купальників, кроп-топів або як самостійну одиницю.
Стильні образи гранж / Фото з Pinterest
"Грубе взуття"
"Хоч на перший погляд це може виглядати незрозуміло, таке поєднання як боти + легка романтична сукня виглядає максимально вдало та стильно. Гра на контрастах піднімає образ на абсолютно новий рівень завершеності", – йдеться в інстаграм-дописі.
Стильні образи гранж / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Стильні образи гранж / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Куртки зі шкіри та деніму (оверсайз)
Доволі поширені елементи гардеробу для літніх вечорів, хоча й мало хто асоціює їх із стилем гранж. Школа стилю рекомендує обирати моделі вільного крою або оверсайз із мінімальною кількістю декору.
Стильні образи гранж / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Стильні образи гранж / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Ефекти подертості та зістарення
Можна додати до ваших шортів чи джинсів легкі потертості або сміливі розрізи і ваш образ набуде ноток нового стилю.
Стильні образи гранж / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Стильні образи гранж / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Стильні образи гранж / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Стильні образи гранж / Фото з інстаграму Pump Your Studio