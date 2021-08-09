У багатьох модниць зі стилем гранж зовсім не асоціюються літні аутфіти та легкість образів, втім стилісти зазначають головні елементи, які можуть бути присутніми в серпневих образах.

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Гранж став частиною моди і його елементи можна бачити в колекціях багатьох брендів. Навіть такі модні будинки, як Chanel, Givenchy, Saint Laurent використовують елементи цього стилю в своїх образах.

Цей стиль неможливо сплутати з будь-яким іншим стилем, оскільки він має чіткі, яскраво виражені характерні риси.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Основні елементи стилю та їхня адаптацію у літній гардероб

Подовжені футболки з надписами чи зображенням улюблених рок-гуртів



"Таку модель комбінуємо з велосипедками та кедами чи навпаки – сатиновою спідницею та мюлями на невисоких підборах. Доповнюємо образ акцентними прикрасами і сміливо прямуємо на вечірку чи зустріч із подругами", – радять стилісти.



Стильні образи гранж / Фото з інстаграму



Картаті сорочки (у клітинку)



Сорочки в клітинку цілком носибельний варіант як у межах міста, так і на відпочинку. Таку сорочку можете одягати поверх купальників, кроп-топів або як самостійну одиницю.



Стильні образи гранж / Фото з Pinterest

"Грубе взуття"



"Хоч на перший погляд це може виглядати незрозуміло, таке поєднання як боти + легка романтична сукня виглядає максимально вдало та стильно. Гра на контрастах піднімає образ на абсолютно новий рівень завершеності", – йдеться в інстаграм-дописі.



Стильні образи гранж / Фото з інстаграму Pump Your Studio



Стильні образи гранж / Фото з інстаграму Pump Your Studio



Куртки зі шкіри та деніму (оверсайз)



Доволі поширені елементи гардеробу для літніх вечорів, хоча й мало хто асоціює їх із стилем гранж. Школа стилю рекомендує обирати моделі вільного крою або оверсайз із мінімальною кількістю декору.



Стильні образи гранж / Фото з інстаграму Pump Your Studio



Стильні образи гранж / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Ефекти подертості та зістарення



Можна додати до ваших шортів чи джинсів легкі потертості або сміливі розрізи і ваш образ набуде ноток нового стилю.



Стильні образи гранж / Фото з інстаграму Pump Your Studio



Стильні образи гранж / Фото з інстаграму Pump Your Studio



Стильні образи гранж / Фото з інстаграму Pump Your Studio



Стильні образи гранж / Фото з інстаграму Pump Your Studio