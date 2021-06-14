Стиль бохо у повсякденних образах: 5 варіантів з масмаркету, які ви захочете приміряти

Бохо – дуже особистий стиль, в якому надзвичайно виражений індивідуалізм. Стиль одягу привертає увагу креативних та волелюбних особистостей, адже дає можливість самовиразитися, проявити індивідуальність та відчувати себе комфортно.

Стиль бохо асоціюється з пишними сукнями та спідницями, прикрашеними квітковим принтом, вишивкою, з додаванням бахроми і орнаментів.

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Коріння стилю бохо ведуть до Центральної Європи, а саме до Богемії – місця в Чехії, звідки прибули цигани. Вони прилаштувалися в найбідніших районах Франції, де були сусідами з початківцями письменниками, поетами, акторами і художниками. Таким чином у створеному середовищі зародився стиль зітканий із симбіозу богемності та злиднів.

Оригінальний стиль бохо в одязі виник за допомогою змішування таких стилів, як вінтаж, гранж, кантрі, етно, хіпі, готичного і циганських стилів. Бохо являє собою стильний мікс несумісних речей: ніжні сукні з черевиками кантрі чи мережива з в'язаним одягом. Також для стилю бохо властива багатошаровість, поєднання різних принтів і тканинних фактур.

Шиється одяг тільки з натуральних тканин: бавовна, льон, трикотаж, вовна чи штучна шкіра. Натуральна шкіра чи замша в речах майже ніколи не зустрічається, оскільки прихильники стилю не підтримують вбивство тварин.

Бохо поєднує яскраві деталі національних костюмів багатьох народностей, стаючи універсальним, як для жителів Америки, так і для мешканців далекої Австралії. Зараз цей стиль асоціюється з епохою хіпі, ковбоїв та масштабним фестивалем Коачелла.

Вбрання у стилі богемного шику дизайнери щороку додають у свої колекції, тож відповідні елементи гардеробу можна знайти не лише в люксовому сегменті, але й у масмаркеті.

Стилісти школи стилю Pump Your Style на своїй сторінці в інстаграмі розповіли, які основні складові стилю бохо та у яких одиницях можна з легкістю адаптувати у гардероби сучасних модниць.

Бахрома

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"Один із трендів останніх років, що з'явився в моделях сумок, спідниць, верхнього одягу. Якщо ви купуєте речі раз і на декілька сезонів, то у виробах із бахромою можете бути впевнені", – зазначили стилісти.



Модні образи у стилі бохо / Фото з інстаграму Pump Your Style

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Принт пейслі

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Ще цей орнамент називають "турецьким огірком". Особливо цікаво виглядає в поєднанні з однотонними речами, у комплектах піжамного стилю або ж купальниках.



Модні образи у стилі бохо / Фото з інстаграму Pump Your Style

Гама природних (натуральних) кольорів

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Стилісти зазначають, що якщо ви оберете для аутфіту такі кольори, як цегляний, індіго, коричневий, то однозначно додасте нотку бохо в його настрій.



Модні образи у стилі бохо / Фото з інстаграму Pump Your Style

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Вишивка та інші етномотиви

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"Тут ми говоримо не про традиційну вишиванку, а про її елементи на сукнях, блузах, комплектах будь-якого крою, чи навіть на аксесуарах. Комбінуємо з джинсами, шортами, мініспідницями і сатиновими штанами, спортивним взуттям та підборами", – йдеться в дописі.



Модні образи у стилі бохо / Фото з інстаграму Pump Your Style

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Поєднання різних фактур та багатошаровість

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Якщо ви скомбінуєте денім, замшу та шкіру чи бавовну, то автоматично додасте елемент бохо у свій аутфіт.

"Чокери з бісеру чи багатошарові підвіски з кулонами у вигляді розкопаних пам'яток історії – усе це заворожує, притягує погляди та довершує навіть найпростіші образи", – наголошують в інстаграм-дописі.



Модні образи у стилі бохо / Фото з інстаграму Pump Your Style