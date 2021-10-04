Стало неприємним сюрпризом, – бренд BEVZA обурився використанням речей в російському Elle

У мережі спалахнув скандал через нову фотосесію російського видання Elle, тема якого у жовтні присвячена так званій "Дружбі народів". Редактори присвятили випуск країнам колишнього СРСР, включивши туди Україну. Для зйомок стилісти використали речі українського бренду BEVZA, на що ті не давали свого дозволу.

Як повідомила пресслужба бренду BEVZA 24 каналу, вони не мали співпрацю з виданням країни-агресора, тому вже попросили редакцію Elle Russia вилучити їхній бренд з "провокативної публікації".

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Публікація наших речей в російському ELLE під назвою "Дружба народів" стала для нас неприємним сюрпризом і згоду на це ми не давали. Наші речі надавалися українському стилісту і фотографу для зйомок в Умані. Ми вчора вже звернулися до редакції російського видання з вимогою вилучити наш бренд з цієї провокативної публікації,

– йдеться у заяві бренду BEVZA.

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Хто взяв участь у зйомці

Зазначимо, що фотосесію у виданні Elle Russia стилізувала українка Юлія Захарова (в інстаграмі вона закрила доступ до коментарів), а моделлю виступила Світлана Потомскі. Фотосесію проводив український фотограф Назар Чорний.

На новий номер Elle Russia відреагували тисячі українських читачів, які вважають номер про "Дружбу народів" цинічним та абсурдним.