Як повідомила пресслужба бренду BEVZA 24 каналу, вони не мали співпрацю з виданням країни-агресора, тому вже попросили редакцію Elle Russia вилучити їхній бренд з "провокативної публікації".

До слова "Не пробачимо тисячі вбитих": глянець Elle Russia присвятив обкладинку Україні – реакція мережі

Публікація наших речей в російському ELLE під назвою "Дружба народів" стала для нас неприємним сюрпризом і згоду на це ми не давали. Наші речі надавалися українському стилісту і фотографу для зйомок в Умані. Ми вчора вже звернулися до редакції російського видання з вимогою вилучити наш бренд з цієї провокативної публікації,

– йдеться у заяві бренду BEVZA.

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Хто взяв участь у зйомці

Зазначимо, що фотосесію у виданні Elle Russia стилізувала українка Юлія Захарова (в інстаграмі вона закрила доступ до коментарів), а моделлю виступила Світлана Потомскі. Фотосесію проводив український фотограф Назар Чорний.

На новий номер Elle Russia відреагували тисячі українських читачів, які вважають номер про "Дружбу народів" цинічним та абсурдним.