Особливо модним період у принцеси Діани був наприкінці 1980-х – початку 1990-х. Тоді Леді Ді виходила в люди у велосипедках та світшоті (так зараз досі часто любить прогулюватися модель Гейлі Бібер), вона не боялася оригінальних принтів та яскравих кольорів і завжди любила в своїх образах акцентні деталі.

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Саме принцеса Діана започаткувала колись багато трендів, які досі є модними та не втрачають своєї актуальності.

Спорт-шик

Леді Ді залишалася втіленням шику навіть тоді, коли йшла на тренування. Сучасні модні інфлюенсери запозичили цей прийом та почали носити велосипедки зі світшотами, як це колись робила світова знаменитість.



Улюблені трендові речі принцеси Діани / Фото з Vogue

Горошок

Принцесі Діані найбільше зі всіх принтів подобався горошок, адже саме його вона найчастіше носила. Під час одного зі своїх виходів вона не лише одягнула спідницю в горошок, але й доповнила образ шкарпетками в популярний принт.



Улюблені трендові речі принцеси Діани / Фото з Vogue

Штани для вечірок

Для королівського портрета принцеса Діана обрала яскраво-рожеві штани у клітинку, які називають party pants (штани для вечірок). Miu Miu представила майже ідентичну картату пару червоного кольору, а в Gucci є дуже схожі в колекції весна-літо 2022 року.



Улюблені трендові речі принцеси Діани / Фото з Vogue

Комірці

Діана дуже любила комірці та носила їх всіх можливих стилів та розмірів. Сьогодні є чимало блуз, светрів та суконь з комірцями, які носила колись принцеса. Їх можна легко знайти в будь-яких магазинах або побачити їх на модницях зі всього світу.



Улюблені трендові речі принцеси Діани / Фото з Vogue

Морський шик

Леді Ді підкреслювала морські деталі в своїх аутфітах у тонкій та стриманій манері. Впродовж того самого десятиліття Жан-Поль Готьє культивував свою легендарну морську естетику й зробив тільник знаковою річчю бренду.



Улюблені трендові речі принцеси Діани / Фото з Vogue

Жакети

Знаменитість любила жакети, які були основою її гардероба. Діана найчастіше одягала моделі зі шпичастими вилогами, які додавали її елегантним образам більшої впевненості та сили.



Улюблені трендові речі принцеси Діани / Фото з Vogue