Пікантний тренд зими – одяг зі спокусливими вирізами, який носить Dua Lipa

Для стильних знаменитостей, зима – не привід вкутуватися у декілька светрів. Харизматичні модниці хизуються своїми бездоганними формами навіть в холодну пору року. Цього сезону зірки інстаграму вже приміряли кардигани, які розходяться на грудях, боді та трикотажні сукні з симетричними вирізами на рукавах.

Джерело: Glamour

Тренд на вирізи у вбранні задав улюбленець модної публіки Симон Порт Жакмюс. Білий пухнастий кардиган з асиметричною застібкою з його колекції одразу став інстаграм-хітом.

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Втім дрібні вирізи у своїх колекціях втілили також багато інших дизайнерів. Похизуватися прекрасними виробами, які вдало стилізують інстаграм-зірки може австралійський бренд With Jean, французький Marcia і нью-йоркський Rui, сукню якого вже одягнула Дуа Ліпа.

Співачка здивувала всіх стильним рожевим тотал-луком. За основу зірка взяла мініплаття з безліччю вирізів з боків і спереду, яке ефектно відкривають декольте. Образ Дуа доповнила довгими рукавичками. Довершила спокусливий аутфіт виконавиця мюлями на каблуці з голографічним ефектом.

А от німецька інфлюенсерка Леоні Ганне створила романтичний образ завдяки гірчичній трикотажній сукні з вирізами на рукавах. Образ модниця доповнила чорними туфлями з ремінцем та білою сумкою. Особливої родзинки такому аутфіту додавали золотистий ланцюжок та сережки.

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