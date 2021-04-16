Співпраця Zara та Barbie: як виглядає лялькова колекція

Іспанський бренд Zara завжди намагається бути "на одній хвилі" з світовими тенденціями моди. Дизайнери та креативні директори модної марки, передчуваючи актуальність рожевого кольору у цьому сезоні, зробили влучну колаборацію із найвідомішою лялькою у світі.

У світі моди все більшої і більшої популярності набирає стиль "нульових". Низька посадка штанів, короткі яскраві топи й масивні дорогі аксесуари – скоро заполонять усі тренди й гардероби знаменитостей. Дизайнери Zara миттєво відчули, що мода знову повертається й вдало це використали.

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Колаборацію Zara X Barbie стилізувала Лотта Волкова, яка попередньо займалась рекламною кампанією Adidas. У капсульну колекцію, натхнену образом ляльки Barbie, увійшли футболки й лонгсліви з принтами, короткі топи, худі, золоті ланцюжки на талію, укорочені джогери, мінішорти, бікіні й суцільні купальники. Товари з капсульної колекції Zara X Barbie вже можна придбати на сайті бренда.



Колаборація Zara X Barbie / Фото Zara X Barbie



Колаборація Zara X Barbie / Фото Zara X Barbie

Для того, щоб висміяти ідеальні пропорції ляльок Barbie, моделей зображено з дуже високим ростом й своїми головами вони майже торкаються стелі. Тож, дівчата на кадрах нагадують ляльок в ляльковому будиночку.



Zara випустила лімітовану колекцію ляльок Barbie / Фото Zara X Barbie

Також, Zara випустила лімітовану колекцію ляльок Barbie, яких покупці одразу розкупили. Бренд стверджує, що всі кошти підуть на благодійність.