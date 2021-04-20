Співачка Ріта Ора одягнула сукню без білизни та засвітила великі груди: пікантний кадр

30-річна співачка Ріта Ора одягнула відверте вбрання, яке привернуло увагу шанувальників. Знаменитість позувала у яскраво-червоній сукні без білизни.

Для розкішного кадру Ріта Ора обрала обтислу сукню з розрізами. Така модель особливо популярна цього року. Найстильніша модель у 2021 році має розрізи у найнесподіваніших місцях, які можуть розташовуватися безсистемно та асиметрично

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Сукня співачки вражає екстремально глибоким розрізом в зоні декольте. Також сукня оздоблена вирізом на стегні та нозі. Ріта Ора сміливо випнула груди на камеру. Варто зазначити, що таку відверту модель сукні співачка одягнула без білизни.

Спокусливий look красуня довершила яскравим макіяжем. Вона нафарбувала повіки золотистими тінями, а погляд виразнішим зробила завдяки чорному олівцю, яким підвела нижню повіки.

Біляве волосся дівчина зібрала в гульку та вдосконалила свій вогняний образ яскравою червоною помадою.



Спокусливий образ Ріти Ори / Фото з інстаграму



Спокусливий образ Ріти Ори / Фото з інстаграму



Спокусливий образ Ріти Ори / Фото з інстаграму