Лялькова сукня, ретро-кросівки та комбінезон: добірка оригінальних речей на літо

Літо – найвдаліша пора для модних експериментів та несподіваних ідей для покращення свого стилю. Окрім базового гардероба стилісти радять звернути увагу на 8 особливих речей, які додадуть вашим аутфітам особливої родзинки.

Індивідуальний погляд на створення власного стилю дуже важливий, адже не всі новинки літнього одягу, які пропонують стилісти, будуть для вас актуальними.

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Якщо із запропонованих трендових речей ви ще досі не склали оригінального аутфіту на літо, радимо вам звернути увагу на 8 елементів гардероба, які підкреслять та виділять ваш образ.

Лялькова сукня

Об’ємні лялькові сукні – чудовий вибір для прогулянок в теплу пору року. Цього літа робіть ставку на вироби, які пропонує бренд Taylor Dorry. Такі плаття є в гардеробах актриси Зайни Міуччі, художниці Хлої Вайз, музиканта Лу Двайона, фотографки Белли Ньюман, моделі Фіффані Луу та інших.



Оригінальні речі на літо / Фото з інстаграму

Пляжний образ для міста

Випускниця Central Saint Martins Луїза Баллу спробувала на собі комбінацію купальника та денного одягу. Тепер одяг з пляжу має всі шанси опинитися на вулицях мегаполіса. Обирайте для денної прогулянки спекотним містом принтовану мініспідницю й сорочку, що вторують купальнику, або тандем блузи із шортами.

Екстравагантні туфлі

Цього літа на вершині списку сезонних тенденцій опинилося екстравагантне взуття. Маргарет Даббс рекомендує впроваджувати особливий шик до свого образу в помірних кількостях, і розпочати, наприклад, з Birkenstocks, мюлів від Ancuta Sarca і туфель на шпильці від номінанта LVMH Conner Ives.

Комбінезон

Комбінезон — головна must have позиція літа 2021. Стилісти радять носити його вдень зі шлейками, а ввечері – опускайте вниз, щоб перетворити комбінезон на актуальні штани з низькою посадкою.

Ретро-кросівки

Найтрендовіше взуття цього літа — кросівки в стилі 70-х років. Зверніть увагу на кросівки Adidas Superstar, які після невеликої перерви знову повертаються в моду, Nike Cortez, Nike Blazer.



Оригінальні речі на літо / Фото з інстаграму

Ультракороткі шорти

Літній сезон вказує нам на наймодніші ретро-тенденції, наприклад, боксери, які тепер набули розміру XXS. Потрібно лише запам’ятати одне важливе правило: носити такі шорти найкраще з об’ємним і закритим верхом.

Широкі штани

Весняний total look Кендалл Дженнер від The ​​Row, у якому її закарбували на одній з вулиць Нью-Йорка у квітні, надовго у всіх закарбувався в пам’яті. Такий стилістичний прийом пізніше на собі спробували Розі Гантінгтон-Вайтлі та Ельза Госк.

Білосніжна сорочка й босоніжки на мініпідборах надихають на нові стилістичні відкриття, а виріб, у який варто інвестувати цього літа, — стильна пара бежевих широких штанів.



Оригінальні речі на літо / Фото з інстаграму

Панама кроше

Переосмислене старомодне в’язання завдячує своєю дедалі більшою популярністю моделям і Instagram-інфлюенсерам. Для пляжного відпочинку Белла Хадід вибрала панаму бруклінського лейбла Memorial Day.

До прихильниць таких незвичних головних уборів належить Бланка Міро, пасербиця віцепрезидентки США Камали Гарріс Елла Емгофф, яка нещодавно запустила власний бренд в’язаного одягу Ella Emhoff.