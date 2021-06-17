Індивідуальний погляд на створення власного стилю дуже важливий, адже не всі новинки літнього одягу, які пропонують стилісти, будуть для вас актуальними.
Зверніть увагу Наймодніше взуття літа – сланці adidas Yeezy Каньє Веста: трендова добірка
Якщо із запропонованих трендових речей ви ще досі не склали оригінального аутфіту на літо, радимо вам звернути увагу на 8 елементів гардероба, які підкреслять та виділять ваш образ.
Лялькова сукня
Об’ємні лялькові сукні – чудовий вибір для прогулянок в теплу пору року. Цього літа робіть ставку на вироби, які пропонує бренд Taylor Dorry. Такі плаття є в гардеробах актриси Зайни Міуччі, художниці Хлої Вайз, музиканта Лу Двайона, фотографки Белли Ньюман, моделі Фіффані Луу та інших.
Оригінальні речі на літо / Фото з інстаграму
Пляжний образ для міста
Випускниця Central Saint Martins Луїза Баллу спробувала на собі комбінацію купальника та денного одягу. Тепер одяг з пляжу має всі шанси опинитися на вулицях мегаполіса. Обирайте для денної прогулянки спекотним містом принтовану мініспідницю й сорочку, що вторують купальнику, або тандем блузи із шортами.
Екстравагантні туфлі
Цього літа на вершині списку сезонних тенденцій опинилося екстравагантне взуття. Маргарет Даббс рекомендує впроваджувати особливий шик до свого образу в помірних кількостях, і розпочати, наприклад, з Birkenstocks, мюлів від Ancuta Sarca і туфель на шпильці від номінанта LVMH Conner Ives.
Комбінезон
Комбінезон — головна must have позиція літа 2021. Стилісти радять носити його вдень зі шлейками, а ввечері – опускайте вниз, щоб перетворити комбінезон на актуальні штани з низькою посадкою.
Ретро-кросівки
Весняний total look Кендалл Дженнер від The Row, у якому її закарбували на одній з вулиць Нью-Йорка у квітні, надовго у всіх закарбувався в пам’яті. Такий стилістичний прийом пізніше на собі спробували Розі Гантінгтон-Вайтлі та Ельза Госк.
Білосніжна сорочка й босоніжки на мініпідборах надихають на нові стилістичні відкриття, а виріб, у який варто інвестувати цього літа, — стильна пара бежевих широких штанів.
Оригінальні речі на літо / Фото з інстаграму