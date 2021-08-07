Кльош, скіні, з розрізами чи у стилі печворк – досі вагається, яку модель обрати для вечірньої прогулянки? Ми розповімо, про стильне поєднання на всі випадки життя.

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Як стильно поєднати сорочку та джинси

Універсальним та стильним рішенням для літа є комплект зі сорочки та пари штанів із деніму. Ви легко стилізуєте будь-яку модель джинсів у цей спосіб, адже він універсальний та простий. За допомогою цих двох деталей можна створити багато цікавих образів і всі вони ідеально підійдуть для вечірньої прогулянки. Коли яскраве сонце заміняє вечірня прохолода, сорочка на довгий рукав стане вам у пригоді.

Ви можете віддати перевагу більш скромному образу, заправити сорочку і застібнути ґудзики, окрім кількох верхніх. Такий спосіб буде актуально втілити як з прямим моделями джинсів, так і з трендовими широкими чи печворк. Доповнити образ можна стильними аксесуарами: додайте кепку, окуляри або сумку.

Аксесуари роблять ваш образ розкішнішим. Так само й електрокаміни Dimplex додають вашому помешканню вишуканого стилю і затишної атмосфери. Деталі на сайті dimplex-kaminy.com.ua.

Не обов'язково купувати сорочку на довгий рукав, цьогоріч особливо актуальні укорочені моделі. Можете сміливо експериментувати і з кольором джинсів: звичайні голубі відтінки чудово замінить біла пара у літній період.

Ще один варіант трендового поєднання дозволяє не змінювати денне вбрання з кроп-топа та джинсів, а просто накинути зверху сорочку і відправлятись на прогулянку. Для стильного вечірнього образу краще обирати оверсайз сорочки, наче з чоловічого плеча. Моделі великих розмірів додають образу невагомості та розслабленості.

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У сезон трендів на зелені, рожеві та оранжеві барви білу класичну бавовняну деталь можна замінити на яскравий відповідник. Накиньте барвисту сорочку на кроп-топ чи бралет, і універсальний образ готовий.