Солістки гурту KAZKA на показі-шоу GASANOVA: чим ще вразив український бренд

Другий день українського Тижня моди закривав бренд GASANOVA. Дизайнерка Ельвіра Гсанова перетворила показ на справжнє шоу, яке відбувалось під спів солістки гурту KAZKA – Олександри Заріцької.

Як відбувався показ бренду GASANOVA

Українська дизайнерка цьогоріч вирішила відмовитись від звичного всім формату показу й перетворити його на справжнє видовище. В середині зали Мистецького арсеналу були розташовані манекени в одязі з колекції Гасанової. Також гостей не чекало звичне розсадження по обидва боки подіуму. Вони оточили, стоячи у довільному порядку, манекени, частуючись ігристим.

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Зіркова учасниця шоу – солістка гурту KAZKA

Під звуки ритмічної музики перед гостями показу з'явилась солістка українського гурту KAZKA Олександра Заріцька, а згодом під її співи почалось шоу та дефіле моделей серед манекенів.

Солістка гурту KAZKA співає на показі бренду GASANOVA / Фото UFW

Все світло було спрямоване точково на головних діячів шоу, а гості Ельвіри Гасанової оточили моделей та манекени по колу, намагаючись пильніше розгледіти дизайнерські вироби.

Показ бренду GASANOVA у рамках UFW / Фото UFW

Чому присвячена колекція

: якщо немає приводу для свята, його необхідно створити самостійно.

Карантинні обмеження та COVID-19, що триває вже понад рік, внесли свої корективи у наше життя, а публічні заходи стали справжнім святом. Саме тому дизайнерка Ельвіра Гасанова вважає, що не потрібно чекати свята, щоб носити яскраві речі чи сукні з великою кількістю декору. Ми повинні собі дозволяти бути такими навіть просто сидячи вдома, вечеряючи з чоловіком чи в гостях у друзів.

Українська дизайнерка розповідає, що колекція GASANOVA SS 22 присвячена відчуттям радості та можливості відчувати свято незалежно від будь-яких обмежень чи заборон. Загалом, яскраві, жіночні та екстравагантні речі досить притаманні бренду GASANOVA.

Показ бренду GASANOVA у рамках UFW / Колаж 24 каналу

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ДНК бренду GASANOVA

ДНК бренду GASANOVA – поціновувачі одягу дизайнерки, що полюблять яскраві емоції та crystal dress. Саме тому у новій колекції з'явилося ще більше декоративних каменів та сліпучих кристалів, які виразно виводять на новий рівень образ для special event, пояснює Ельвіра Гасанова.

Яскрава палітра на зміну драматичному чорному

Варто зауважити, що кольори нової колекції дещо не притаманні бренду. Дизайнерка розповіла, що драматичний чорний колір поступився місцем розмаїттю барв та фактур. Наприклад, шовковому тафту в вечірніх сукнях найяскравіших відтінків: ультрамарину, лісовій зелені, грушевому жовтому, мадженту, насиченому червоному та іншим.

Вся річ у тім, що ці образи Ельвіра Гасанова створювала, перебуваючи в неповторно прекрасному стані – в очікуванні дитини.

Манекени у виробах бренду GASANOVA з колекції SS 22 у рамках UFW / Колаж 24 каналу

Команда бренду GASANOVA поділилась, що колекція, котра була представлена 3 вересня у рамках українського Тижня моди, стане новою точкою відліку в історії бренду. Адже 12 вересня вона буде презентована в Діджитал форматі на NYFW.

Українська дизайнерка Ельвіра Гасанова та команда бренду GASANOVA після показу / Фото UFW