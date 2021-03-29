Наче голлівудська зірка: солістка The Hardkiss одягнула сексуальну сукню від Валерії Ковальської

Українська артистка та зірка гурту The Hardkiss, Юлія Саніна, стала зірковою радницею на шоу "Голос країни" 11 сезон у 10 випуску. Там вона допомагала Монатіку із визначенням найкращих виконавців для прямих ефірів шоу.

Для шоу "Голос країни" 11 сезон Юлія Саніна приміряла дещо незвичний для неї, проте справді розкішний образ. Вона одягнула чорну мінісукню з пишним рукавом від VALERY KOVALSKA, розшитим синім бісером. ЇЇ вечірній look доповнювали чорні туфлі-човники та чорні колготи. Для завершення образу Юлії зробили укладання волосся з кучерями та ніжний "смокі айс".

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Що цікаво, Саніна також обрала за прикраси трендовий ланцюжок на шиї, браслет і сережки. Артистка виглядала дуже гаряче!

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