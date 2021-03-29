Наче голлівудська зірка: солістка The Hardkiss одягнула сексуальну сукню від Валерії Ковальської
Українська артистка та зірка гурту The Hardkiss, Юлія Саніна, стала зірковою радницею на шоу "Голос країни" 11 сезон у 10 випуску. Там вона допомагала Монатіку із визначенням найкращих виконавців для прямих ефірів шоу.
Джерело:інстаграм The Hardkiss
Для шоу "Голос країни" 11 сезон Юлія Саніна приміряла дещо незвичний для неї, проте справді розкішний образ. Вона одягнула чорну мінісукню з пишним рукавом від VALERY KOVALSKA, розшитим синім бісером. ЇЇ вечірній look доповнювали чорні туфлі-човники та чорні колготи. Для завершення образу Юлії зробили укладання волосся з кучерями та ніжний "смокі айс".
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Що цікаво, Саніна також обрала за прикраси трендовий ланцюжок на шиї, браслет і сережки. Артистка виглядала дуже гаряче!
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