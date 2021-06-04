Солістка Go_A Катерина Павленко знялась для Vogue: вражаючі фото образів

Солістка українського етнофолк-гурту Go_A, який виборов для України 5 місце на Євробаченні-2021, знялась у розкішній фотосесії для глянцю Vogue. Вона постала у незвичних образах та вразила мережу.

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко стала одною з зірок Vogue. Вона визнала, що після Євробачення-2021 її життя неабияк змінилося.

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Катерина Павленко розповіла, що насамперед змінилося ставлення людей до неї. Зокрема, зірку почали впізнавати на вулиці.

Нещодавно я вийшла з дому і зрозуміла, що на мене чекають школярі – вони дізналися в сторіз, де я живу, і чекали на мене вранці на вулиці. Щоразу дивуюся таким сюрпризам і не можу до цього ніяк звикнути...

– зізналася співачка.

Образи Катерини Павленко

Артистка приміряла довгу червону сукню з прикрасами на спідниці, чорним ажурним корсетом та масці. Аутфіт доповнювало взуття на високій дерев'яній підошві від Polina Veller. Родзинкою став макіяж – чорно-червоні стрілки з акцентом на скронях.



Катерина Павленко знялась для глянцю / Фото Vogue



Катерина Павленко знялась для глянцю / Фото Vogue

Для другого образу Катерина Павленко приміряла вишукану чорну сукню від бренду Finch з великими рукавами, що нагадували крила. Для ефектності її вбрання прикрасили квітами. Цього разу обличчя зірки підкреслював макіяж з чорними стрілками та рожевим блиском на губах.



Катерина Павленко знялась для глянцю / Фото Vogue



Катерина Павленко знялась для глянцю / Фото Vogue

Третій look солістки гурту складався з білосніжного костюма від DSHUS та лаконічного взуття House Martin Shoes. Вдалими деталями стали пишна зачіска та незвичний макіяж.



Катерина Павленко знялась для глянцю / Фото Vogue