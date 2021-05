Увесь світ знайомий з брендом львівського дизайнера Руслана Багінського. Його кепі, панами та капелюхи доповнюють аутфіти не лише вітчизняних знаменитостей, але й таких зірок, як Белла і Джіджі Хадід, Ірина Шейк, Ніколь Потуральскі, Кара Делевінь, Мадонна та інших. Тепер до знаменитостей приєднався вокаліст K-pop гурту BTS.

Кім Техьон, більш відомий як V, обрав солом’яний капелюх для зйомок кліпу на другу англомовну пісню Better, прем’єра якої відбудеться незабаром.

На новій світлині, яка зібрала в інстаграмі майже 6 мільйонів вподобань, виконавець позує у білому капелюсі з двома ланцюжками, який миттєво після появи колекції на сайті в кінці квітня потрапив у категорію sold out.



Капелюх з нової колекції Ruslan Baginskiy

Образ виконавця складався з фатинової блузи та білого жилета. Довершували аутфіт капелюх та окуляри Chanel.

Що відомо про гурт BTS?

Південнокорейський гурт є одним з найпопулярніших K-pop гуртів у світі. Бойз-бенд випустив два альбоми (Map of the Soul: 7 та Be), які займали перші рядки у світових чартах.

У 2020 році учасники гурту стали артистами року за версією Time. Окрім цього, гурт встановив рекорд за переглядами в YouTube. Також вперше в історії сингл в жанрі K-pop очолив чарт Billboard.