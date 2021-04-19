Стилістка Софія Коельо продемонструвала цікавий образ. Дівчина любить поєднувати тренди зі звичайним базовим вбранням, тож на своєму прикладі показала, як треба грамотно підкреслювати кожен елемент гардероба.

Софія головним акцентним кольором обрала – зелений, який вважається наймоднішим цієї весни. Стилістка одягнула красивий светр, який поєднала з панамою та сумкою.

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Інфлюнсерка любить робити нестандартні фото. У її інстаграмі можна побачити кадри зроблені в продуктовому магазині, на заправці, чи в гіпермаркеті будівельних товарів. Також дівчина любить залучати для світлин різноманітні атрибути: вазони, багети, м’ячі, скейти та каву.

Цього разу португальська інфлюенсерка зробила кадри у кафе, показуючи як вона купує мілкшейк. З ним Софія зробила чимало кадрів та опублікувала їх на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

Знаменитість вирішила зробити ставку на вбранні, яке можна легко одягнути під час прогулянки в будні дні чи на вихідних. Софія одягнула подовжений салатовий светр з приглушеними зеленими мазками. Доповнила образ в прохолодну погоду блакитними джинсами та білими черевиками.

Біляве волосся дівчина розпустила, одягнувши зелену панаму – один з найсильніших головних уборів цієї весни.

Образ модна блогерка доповнила салатовою лакованою сумкою. Аутфіт Коельо довершила численними прикрасами. Вона одягнула об’ємні персні та стильні прикраси цієї весни – чокери з перлинок.