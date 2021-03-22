Португальська стилістка Софія Коельо вразила своїх прихильників черговим стильним образом. Вона зробила декілька кадрів у світшоті та обтислих велосипедках, які любила приміряти на собі принцеса Діана.

До кожного нового виходу Софії Коельо прикута особлива увага. За білявкою в інстаграмі слідкують майже пів мільйона людей, які одразу звертають увагу на чудові аутфіти, в яких модниця демонструє бездоганний смак в одязі.

Читайте також Розі Гантінгтон-Вайтлі випустила власну колекцію взуття: бездоганні моделі

Усі образи принцес Діани постійно висвітлювалися в пресі. Модні фахівці сміливо називають матір принца Гаррі та Вільяма – іконою стилю. У 80-х та 90-х роках Леді Ді одягала вбрання, яке зараз у перероблених версіях носять і досі. Модниці з цілого світу наслідують її стиль.

Португальська стилістка Софія Коельо приміряла на собі образ, який дуже любила одягати принцеса Діана у вільний час.

Образ Софії Коельо

Модна інфлюенсерка одна з небагатьох модниць, яка демонструє своїм прихильникам не лише люксове вбрання, але й звичайне із мас-маркету, яке може дозволити собі придбати кожна людина.

Фешіоніста зібралася за покупками продуктів у зеленому світшоті з надписом California від Pull&Bear. Об’ємний світшот вона поєднала з чорними обтислими велосипедками, білими кросівками Nike та високими білими шкарпетками.

Обрав стилістки довершували сонцезахисні окуляри та чорна лакована сумка. Софія дуже любить прикраси, тож одягнула безліч перснів на пальцях, улюблені сережки-кільця та трендове намисто з перлин та бісеру.

Значну частину волосся модниця розпустила, а іншу зав’язала у хвіст, створивши зачіску, яка називається "Мальвіна".