Відому стилістку Софію Коельо можна назвати іконою стилю, адже вона вміє вправно поєднати у своїх образах останні тенденції моди. Знаменитість вже почала демонструвати, як можна стильно виглядати навесні.

Португальська стилістка Софія Коельо щодня демонструє цікаві образи. Модниця створює і буденні аутфіти, які можна використати для прогулянки з друзями, і святкові образи, в яких можна відправитися на важливу подію.

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Для березневої прогулянки Коельо приміряла білосніжний образ. У Лісабоні стовпчик термометра вдень підіймається до 17 градусів тепла, тож Софія одягнула трендову коротку сорочку на зав’язках та білі широкі джинси з низькою посадкою.

Дівчина поєднала білий аутфіт з чоботами на підборах з квадратним носком. Стилістка любить прикраси, тож не обійшлося без срібних сережок та кілець.

Софія зібрала волосся та зробила високий хвіст, а на обличчі – звичний макіяж. Дівчина намалювала лайнером чорні стрілки на повіках, а губи нафарбувала нюдовою помадою.

Довершила такий простий та водночас дуже стильний образ культовою сумкою Bottega Veneta The Mini Jodie .

Нещодавно Софія одягнулася у denim total look. Для прогулянки Коельо обрала білу водолазку з високою горловиною, джинсову куртку та широкі джинсові штани з розрізом на коліні від Storets. Джинсовий образ вона поєднала з бежевими черевиками на шнурівках.