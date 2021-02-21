Як одягнутися у першу дощову погоду навесні: стильний прийом від Софії Коельо

Інстаграм модної стилістки Софії Коельо – справжній клондайк ефектних та стильних образів. Інфлюенсерка ділиться з прихильниками стильними аутфітами, які можна легко повторити. На одному з останніх кадрів Софія продемонструвала бездоганний образ.

Зіркова стилістка продемонструвала у своєму інстаграмі цікавий образ, який може повторити кожна дівчина вже на початку весни.

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Португальська модниця одягнула для прогулянки чорний трикотажний костюм, який поєднала з двома трендами. Один із них – сумка-хобо Mini Jodie від Bottega Veneta. Інший тренд трішки сміливіший – гумові чоботи також від італійського бренду. Таку модель активно поєднує зі своїми образами іспанка Бланка Міро.

Темну гаму аутфіта Софія розбавила найпопулярнішим верхнім одягом весни – бежевим тренчкотом, який вирішила стилізувати в парі зі светром, який накинула зверху. Цікавий весняний образ Коельо довершила панамою з овчини. Така модель стане особливо важливою в дощову чи вітряну погоду на початку весни.

Такий простий та стильний образ Коельо показала в парі з чорною парасолею, яка стане в нагоді в період примхливої погоди.

Своїм прихильникам Софія повідомила радісну новину. Вона зазначила, що нарешті розпочинає вести свій YouTube-канал, у якому розповідатиме про все, що пов’язано з модою.



Образ в дощову погоду / Фото з інстаграму Софії Коельо



Образ в дощову погоду / Фото з інстаграму Софії Коельо



Образ в дощову погоду / Фото з інстаграму Софії Коельо