Софія Коельо зібралася по хліб у трендовій куртці та чоботах на масивному каблуці: ефектне фото

Іспанська стилістка Софія Коельо майже щодня публікує стильні образи у своєму інстаграмі. Дівчина відстежує всі останні тренди та пробує їх поєднувати у своїх аутфітах. Останній вихід дівчина здійснила у трендовій куртці та масивних чоботах на підборах.

Модна інфлюенсерка забігла в пекарню в Лісабоні у стильному образі. Нещодавно дівчина одягнула стьобаний костюм, а на одному з останніх кадрів показала також стьобаний елемент верхнього одягу – куртку.

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Образ Софії Коельо

Софія поєднала коротку чорну куртку з голубими широкими джинсами, які прикрашені срібними ланцюжками. Для довершення образу інфлюенсерка вирішила одягнути чорне кепі та чоботи на масивній підошві та каблуці.

Біляве волосся стилістка зав’язала у пучок, а серед аксесуарів зробила ставку на срібні кільця та сережки.

Хліб та багет Коельо поставила у чорну фактурну сумку, що нагадує культову модель французького бренду Celine. Модниця любить фотографуватися, тож показала прихильникам декілька стильних позувань.



Софія Коельо позує у трендовій куртці та джинсах / Фото з інстаграму



Софія Коельо позує у трендовій куртці та джинсах / Фото з інстаграму



Софія Коельо позує у трендовій куртці та джинсах / Фото з інстаграму