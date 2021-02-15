Софія Коельо показала стильний аутфіт, який можна легко повторити: образ із мас-маркету

Софія Коельо – відома стилістка та фешн-блогерка, за якою стежить в інстаграмі понад пів мільйона людей. Дівчина є справжньою експерткою в галузі базового гардероба та на своєму прикладі вчить, як грамотно поєднувати класичні моделі у пастельних кольорах.

На сторінці Софії Коельо можна знайти десятки способів, як стильно одягнутися. Дівчина добре знається на трендах, тож приміряє трендове вбрання на собі та показує з чим його поєднувати.

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Для того, аби мати стильний вигляд, не обов’язково скуповувати останні новинки тенденцій. До прикладу, Софія показала цікавий образ завдяки білим широким штанам та бежевому вкороченому светрі. Робити ставку в цьому випадку краще на позачасові класичні відтінки й природну колірну гаму.

Щоб додати модного акценту образу модниця радить одягнути сонцезахисні окуляри та довершити образ бежевою м’якою сумкою. Свій аутфіт, який дуже легко повторити, Софія довершила зібраним волоссям у хвіст та сережками-кільцями.

Цього разу дівчина склала образ не з люксових моделей, а з мас-маркету. Коельо приміряла штани з магазину Zara, вкорочений светр з подовженими рукавами від Storets, а сумку придбала у Pull&Bear.



Софія Коельо одягнула стильне вбрання / Фото з інстаграму



Софія Коельо одягнула стильне вбрання / Фото з інстаграму