Португальська стилістка Софія Коельо любить чергувати у своєму гардеробі жіночні фактурні вироби з маскулінним вбранням з чоловічого плеча. Інфлюенсерка придбала в чоловічому відділі актуальну та модну річ в стилі oversize.

Модна блогерка Софія Коельо впевнено носить одяг з чоловічого гардероба та вдало інтегрує його у свої образи. Новий аутфіт фешіоніста опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

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Для недільної прогулянки Софія обрала широкі шкіряні штани кольору хакі з масивними кишенями. Дівчина приміряла трендовий бежевий светр на замочку та чоловічу дублянку Mango.

Довершила свій аутфіт Софія черевиками Prada з тракторною підошвою, сумкою By Far та зеленими рукавицями, які також придбала в мас-маркеті Mango. Коельо любить прикраси, тож одягнула срібні сережки кільця, а біляве волосся зібрала крабиком для волосся.

За інстаграм-сторінкою інфлюенсерки стежить понад пів мільйона людей, тож новий кадр одразу розлетівся по всій мережі та захопив її фанатів. Стильний look португалійки вподобали понад 20 тисяч користувачів.



Португальська стилістка показала стильний аутфіт / Фото з інстаграму Софії Коельо



Португальська стилістка показала стильний аутфіт / Фото з інстаграму Софії Коельо