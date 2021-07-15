Софія Коельо одягнула на прогулянку довгу сукню з оголеною спиною: красивий образ

Стилістка Софія Коельо відправилася на Ібіцу на відпочинок. Там модниця приміряла розкішний образ у пастельних тонах, який виглядає досить стильно.

Португальська інфлюенсерка вміє з лаконічних елементів гардероба створити красивий аутфіт. Новий образ стилістка показала на своїй особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать понад 600 тисяч користувачів зі всього світу.

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Знаменитість вирішила зробити ставку на легких фактурах та не перевантажувати образ зайвими деталями. Вона презентувала на собі довгу сукню з оголеною спиною, яку створила разом із брендом NA-KD. Продаж колекцій стартує від 20 липня, втім Софія вже вирішила підігріти інтерес фанатів своїм витвором.

Трикотажна обтисла сукня на довгий рукав оздоблена також невеликими вирізами на талії, які додають їй особливої розкоші.

Стильний виріб вона доповнила молочним фетровим капелюхом із золотим ланцюжком. На пляж для зручності Софія взяла з собою ніжно-м’ятні сланці, довершивши образ мінімалістичною сумкою-багетом бірюзового кольору.

Модниця зробила кілька модних косичок, одягнула срібний ланцюжок на шию та великі золоті сережки у вигляді кілець. На обличчі Софія зробила подовжені чорні стрілки, які чудово поєдналися з такий образом.

Коельо зазначила, що така сукня ідеально підійде для перехідного періоду літа в осінь. Прихильники стилю португальської інфлюенсерки написали в коментарях, що не можуть дочекатися виходу всієї колекції.