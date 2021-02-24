Ідеальний образ для прогулянки з собакою: цікавий варіант показує Софія Коельо

Стилістка Софія Коельо, за інстаграм-сторінкою якої стежать понад пів мільйона людей, любить поєднувати у своїх образах тренди поточного сезону. Модниця вміє чудово стилізувати своє вбрання та на власному прикладі показувати, завдяки яким елементам гардеробу можна виглядати стильно.

Софія Коельо вміє прекрасно поєднувати прості силуети, кольорові палітри та модні деталі. На її особисту сторінку в інстаграмі заходять надихнутися, адже щодня португальська стилістка публікує образи, дивлячись на які, можна знайти десятки способів з чим поєднувати джогери, широкі джинси, светр оверсайз, тренч, в’язану жилетку та багато іншого.

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Всі образи Софії здаються простими та досить стильними водночас. Прихильники Коельо одразу розпізнають її стиль, адже вона легко поєднує незвичні прийоми.

Образ Софії Коельо

Софія одягнула світло-оливковий светр на замочку, сірі джогери та черевики кольору хакі на тракторній основі. Вільний спортивний аутфіт вона доповнила трендовою аспарагусовою курткою.

Стилістка одягнула сіру шапку в тон до спортивних штанів та взяла на проглянку модну чорну сумку Bottega Veneta The Mini Jodie. Не забула дівчина і про аксесуари, вона одягнула сережки-кільця срібного кольору.

На прогулянку Софія Коельо зібралася з собакою бульмастиф на ім’я Тако. Господарі собаки також одягнули його в стильне оливкове вбрання, яке ідеально пасувало до аутфіту стилістки.

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